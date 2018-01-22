20:46 22 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Сбербанк Абхазии

Временная администрация Сбербанка Абхазии: финансовая напряженность снята

© Фото: Администрация г. Сухум
В Абхазии
Получить короткую ссылку
22210

Временная администрация в Сберегательном банке Республики Абхазия была создана для выведения банка из финансовых убытков в ноябре 2017 года.

СУХУМ, 22 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Сбербанк Абхазии постепенно выходит из состояния кризиса, финансовая напряженность снята, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия руководитель временной администрации Сберегательного банка Абхазии Давид Салия. 

"Прошло всего два месяца со дня введения временной администрации в Сбербанке, и говорить, что проблема решена, конечно, еще рано. В принципе, напряженность снята, и ситуация в банке постепенно стабилизируется", — сказал Салия.

Национальный банк РА
© Sputnik Томас Тхайцук
Нацбанк: в Сбербанке Абхазии временная администрация

Для того чтобы помочь самому крупному банку Абхазии выйти из кризиса, добавил он, первоочередной задачей, в решении которой значительное содействие оказывает единственный акционер Сбербанка Национальный банк Абхазии, было привлечение денежных средств.

Разработка новых банковских продуктов, реализация действий по возврату долгов и привлечение денежных средств кредитных организаций и Национального банка в Сбербанк также способствовали снижению напряженности. Все эти меры, по словам Салия, помогли улучшить ситуацию с исполнением платежей, которые не выполнялись на момент введения временной администрации в банке.

"К концу году удалось взять под контроль исполнение этих платежей и реализовать все обязательства, которые скопились на тот момент. Новыми банковскими продуктами стали депозиты с новыми финансовыми условиями. К примеру, депозитный продукт вклад "Новогодний", который выгоден для наших клиентов", — пояснил руководитель временной администрации Сбербанка Абхазии.

Сложное финансовое положение в Сбербанке Абхазии в первую очередь возникло из-за ненадлежащего исполнения кредитного портфеля. То есть кредиты выдавались, но не возвращались. Проблемы банка в первую очередь ощутили его клиенты, так как их платежи проводились с задержкой, подчеркнул Давид Салия.

"Для клиентов ситуация стабилизировалась. Более того, повышается уровень качества обслуживания. Мы пытаемся направить все свои силы на создание комфортной атмосферы для клиентов Сбербанка", — сказал он.

Девушка у банкомата
© Fotolia/ Lumina Images
Деньги для всех: в Абхазии с февраля предложат потребительские кредиты

Когда Сбербанк окончательно выйдет из состояния кризиса, говорить преждевременно. О промежуточных итогах можно будет судить только по итогам работы временной администрации банка, но уже есть положительная динамика в работе банка, отметил Салия.

По словам руководителя временной администрации Сбербанка Абхазии, к середине января 2018 года подано исковых заявлений на общую сумму 80 миллионов рублей, из них в судебном порядке взыскано около 3 миллионов рублей и примерно 3 миллиона 280 тысяч рублей клиенты банка выплатили в досудебном порядке.

13 ноября 2017 года в Сбербанке была введена временная администрация. А полномочия руководителя банка Тимура Бганба были полностью приостановлены.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • памятник защитникам отечества в с.Ленингор
    Пустили в тираж

    При содействии администрации Ленингорского района и местных журналистов вышла в печать первая в республике районная газета "Рухс Фидан".

  • Сотрудница аптеки разбирает лекарства, фото из архива
    Детям не игрушки!

    Азербайджанские парламентарии намерены запретить продажу лекарственных препаратов лицам, не достигшим 14 лет.

  • К. Карапетян на открытии солнечных панелей в Талине
    На старт!

    Армения может стать стартовой площадкой для предпринимателей в рамках ЕАЭС – страна активизирует сотрудничество с Китаем, Ираном, Индией, Сингапуром и другими странами.

  • В.Путин и Н.Назарбаев во время встречи в Челябинске
    Звонок другу

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поговорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным о результатах своей поездки в США.

  • Флаг России. Архивное фото
    Будем сотрудничать!

    Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О ратификации договора между Кыргызстаном и Россией о развитии военно-технического сотрудничества".

  • Обвиняемые по делу Регнум беседуют с адвокатами накануне заседания суда
    Посадить, но отпустить

    Гособвинитель попросил назначить фигурантам "дела Регнума" 5 лет лишения свободы каждому с отсрочкой и освободить в их зале суда.

  • Елена Бачинская передала в Сейм петицию о сохранении в Латвии билингвального образования
    Примите к рассмотрению!

    В латвийский Сейм передали петицию в защиту билингвального образования в республике – под документом подписались более 14 тысяч человек.

  • Наталья Еремина - доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук, кандидат исторических наук
    Под угрозой исчезновения

    Население балтийских государств стремительно сокращается, и программы, которые разрабатывают правительства для решения проблемы, ситуацию не меняют.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Предвыборная риторика

    Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал заявление спикера парламента страны "выставить счет" России за якобы "оккупацию" Приднестровья.

  • Душанбе в декабре, архивное фото
    Символ праздника

    В Таджикистане объявлен конкурс на лучшую эмблему к празднованию 30-летия государственной независимости республики.

  • Мужчина в автобусе у замерзшего окна
    Вовремя успели

    Узбекистанцев спасли от новой трагедии в Казахстане: два автобуса с сотней пассажиров застряли в мороз на трассе в Акмолинской области.

  • Борьба с преступностью
    Самый гуманный суд

    Признанный виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи Тоомас Семыкин может быть оправдан по апелляционной жалобе адвоката.

  • памятник защитникам отечества в с.Ленингор
    Пустили в тираж

    При содействии администрации Ленингорского района и местных журналистов вышла в печать первая в республике районная газета "Рухс Фидан".

  • Сотрудница аптеки разбирает лекарства, фото из архива
    Детям не игрушки!

    Азербайджанские парламентарии намерены запретить продажу лекарственных препаратов лицам, не достигшим 14 лет.

  • К. Карапетян на открытии солнечных панелей в Талине
    На старт!

    Армения может стать стартовой площадкой для предпринимателей в рамках ЕАЭС – страна активизирует сотрудничество с Китаем, Ираном, Индией, Сингапуром и другими странами.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Тактико-специальные учения Новороссийского гарнизона Южного военного округа
Пролетая над: лучшие кадры с воздуха
Bamboleo: музыкант из Перу поет на набережной Сухума
Bamboleo: музыкант из Перу поет на набережной Сухума
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
Самые страшные стихийные бедствия XXI века

Соцсети

Sputnikabkhazia