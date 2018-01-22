Временная администрация Сбербанка Абхазии: финансовая напряженность снята

Временная администрация в Сберегательном банке Республики Абхазия была создана для выведения банка из финансовых убытков в ноябре 2017 года.

СУХУМ, 22 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Сбербанк Абхазии постепенно выходит из состояния кризиса, финансовая напряженность снята, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия руководитель временной администрации Сберегательного банка Абхазии Давид Салия.

"Прошло всего два месяца со дня введения временной администрации в Сбербанке, и говорить, что проблема решена, конечно, еще рано. В принципе, напряженность снята, и ситуация в банке постепенно стабилизируется", — сказал Салия.

© Sputnik Томас Тхайцук Нацбанк: в Сбербанке Абхазии временная администрация

Для того чтобы помочь самому крупному банку Абхазии выйти из кризиса, добавил он, первоочередной задачей, в решении которой значительное содействие оказывает единственный акционер Сбербанка Национальный банк Абхазии, было привлечение денежных средств.

Разработка новых банковских продуктов, реализация действий по возврату долгов и привлечение денежных средств кредитных организаций и Национального банка в Сбербанк также способствовали снижению напряженности. Все эти меры, по словам Салия, помогли улучшить ситуацию с исполнением платежей, которые не выполнялись на момент введения временной администрации в банке.

"К концу году удалось взять под контроль исполнение этих платежей и реализовать все обязательства, которые скопились на тот момент. Новыми банковскими продуктами стали депозиты с новыми финансовыми условиями. К примеру, депозитный продукт вклад "Новогодний", который выгоден для наших клиентов", — пояснил руководитель временной администрации Сбербанка Абхазии.

Сложное финансовое положение в Сбербанке Абхазии в первую очередь возникло из-за ненадлежащего исполнения кредитного портфеля. То есть кредиты выдавались, но не возвращались. Проблемы банка в первую очередь ощутили его клиенты, так как их платежи проводились с задержкой, подчеркнул Давид Салия.

"Для клиентов ситуация стабилизировалась. Более того, повышается уровень качества обслуживания. Мы пытаемся направить все свои силы на создание комфортной атмосферы для клиентов Сбербанка", — сказал он.

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Когда Сбербанк окончательно выйдет из состояния кризиса, говорить преждевременно. О промежуточных итогах можно будет судить только по итогам работы временной администрации банка, но уже есть положительная динамика в работе банка, отметил Салия.

По словам руководителя временной администрации Сбербанка Абхазии, к середине января 2018 года подано исковых заявлений на общую сумму 80 миллионов рублей, из них в судебном порядке взыскано около 3 миллионов рублей и примерно 3 миллиона 280 тысяч рублей клиенты банка выплатили в досудебном порядке.

13 ноября 2017 года в Сбербанке была введена временная администрация. А полномочия руководителя банка Тимура Бганба были полностью приостановлены.