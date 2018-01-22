Парламент рассмотрит кандидатуру пятого судьи Конституционного суда

СУХУМ, 22 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кандидатура пятого судьи Конституционного суда Абхазии будет рассматриваться Парламентом на сессии Народного Собрания на следующей неделе, сказал корреспонденту Sputnik cпикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия.

"Свои подписи на утверждение президентом кандидатуры на должность судьи Конституционного суда поставили большинство депутатов. Из двух кандидатур глава государства одобрил одну, 24 января в Парламенте состоится совещание по этому поводу", — добавил он.

Ранее Парламент страны утвердил на должность судей Конституционного суда Людмилу Ходжашвили, Рауля Пантия, Диану Пилия, Нурия Тания.

30 апреля 2014 года в Конституцию Республики Абхазия были внесены поправки, предусматривающие учреждение Конституционного суда. До этого функции конституционного контроля находились в компетенции Верховного суда Абхазии.

В соответствии с законодательством Абхазии судьи Конституционного суда должны быть не моложе 40 лет и иметь 15-летний опыт работы. Судьи Конституционного суда утверждаются Парламентом по представлению президента сроком на 15 лет.