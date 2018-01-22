"Пьяная" дорожная статистика первой половины января в Абхазии

Согласно официальной статистике на сайте МВД Абхазии, с 1 по 15 января в ходе профилактических и рейдовых мероприятий сотрудников ведомства было зарегистрировано 68 случая управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В период с 1 по 15 января 2018 года "пьяные" нарушения правил дорожного движения от общего числа нарушений, зафиксированных автоинспекторами, составили чуть больше 4%.

Водители, которые позволяют себе садиться за руль автомобиля после приема дозы алкоголя стали "старше". Из общего числа водителей "подшофе", а их в праздничные дни было выявлено 68 человек, шестнадцать — старше 50 лет. Самому молодому 21 год.

На втором месте водители в возрасте от 35 и до 40 лет, их было 14 человек. Замыкают тройку "лидеров" десять водителей от 30 до 35 лет. Молодежь, несмотря на все упреки общества, была в этом вопросе аккуратнее. Молодых водителей в возрасте от 18 и до 20 лет в состоянии алкогольного опьянения выявлено не было, только шесть человек возрасте от 20 до 25 лет попались на "пьянке" за рулем.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пожар и аварии: хроника происшествий в новогоднюю ночь

Из всех городов Абхазии столица оказалась самой "выпившей" в первой половине января. В Сухуме был оштрафован 21 водитель за езду в нетрезвом состоянии. На втором месте центральная трасса Псоу — Ингур, которую не сумели проехать без последствий для себя 13 подвыпивших автолюбителей. На третьем месте антирейтинга расположилась Гудаута, где было оштрафовано 12 человек.

Судя по отчетам МВД Абхазии, в Гулрыпшском и Ткуарчалском районах "сухой закон" — ни одного зарегистрированного пьянства за рулем с 1 по 15 января 2018 года. К ним мог бы присоединиться и Гал, но этому помешал один водитель, который попался инспекторам ГАИ на следующий день после Старого Нового года.

Самые "пьяные" дни в январе выпали на первые числа. Новый год не совсем удачно начался для 23 водителей, среди которых оказалась и одна женщина в возрасте 32 лет. В Рождество Христово поймали пять нетрезвых водителей в Очамчыре.

При подготовке материала использованы данные из сводок, опубликованных на официальном сайте МВД Абхазии о проведении профилактических и рейдовых мероприятий.