Последняя из породы ландрас: грустная история "свинобизнеса" в Кындыге

Почему основатели свинофермы в селе Кындыг намерены перепрофилировать предприятие, и по какой причине не пошел бизнес, узнала "дежурный" корреспондент по Очамчырскому району.

Амра Амичба, Sputnik.

В 2016 году, огородив пять гектаров земли в селе Кындыг, три друга, три ветерана Отечественной войны народа Абхазии Нугзар Чагава, Мераб Шурдулава и Гарри Бганба решили заложить свиноферму. Взяли кредит в два миллиона рублей и вложили еще своих средств три миллиона рублей.

"Здесь ничего не было, лес только, никакого строения. Раскорчевали, очистили поле. Кроме забора, была вырыта и яма по периметру", — говорит Нугзар Чагава, указывая на широкие просторы фермы.

Начинали строить загон партнеры вместе и своими силами.

"Вначале своими силами, конечно, потом помогали и друзья, и рабочих наняли. Здесь все новое. У нас отдельный трансформатор, подведена вода, скважина своя, — перечисляет Чагава. — Продумали все, когда решили заняться свинофермой".

Все предусмотрели, кроме одного. Об этом позже.

© Sputnik / Томас Тхайцук Свиноферма в селе Кындыг

В 2016 году из России привезли восемь поросят породы ландрас, по 12 тысяч рублей каждый.

"Это такая порода, что в возрасте полутора лет до трехсот килограммов может весить одна свиноматка. Каждая нам обошлась по 12 тысяч рублей. И перевозили через границу тоже очень интересно: мы их усыпляли, чтобы не визжали в дороге, — вспоминают ветераны Нугзар Чагава и Мераб Шурдулава. — Подросли, и через шесть месяцев каждая по 16-17 штук опоросилась".

© Sputnik. Виталий Тимкив Поросячий риск: почему в Абхазии опасаются разводить свиней

Кроме привезенных свиноматок, докупили местных поросят. Но, к сожалению, по словам Чагава, заработать и окупить вложенные деньги основатели свинофермы не успели — уже к лету 2017 года живность начала умирать. Такого подвоха от судьбы предприниматели не ожидали.

"На наших глазах падали и умирали. 73 свиньи на ферме умерли в течение трех дней. Это не только для нашей свинофермы проблема. Такая участь постигла животных по всей Абхазии, и в близлежащих деревнях тоже "скосила" африканская чума свиней", — заметил он.

Успели продать только двенадцать непораженных свиней.

"Мы оптом продавали на месте. Забивали свиней, чистили и уже по килограмму взвешивали и продавали за 220 рублей килограмм", — сказал Нугзар Чагава.

На свиноферме осталась только одна свиноматка породы ландрас и 15 местных.

© Sputnik / Томас Тхайцук Свиноферма в селе Кындыг

— А имя вы для последней из ушедших придумали? – не удержалась от вопроса. – Как вы ее подзываете?

— Какое имя?! Свинья ее зовут. Пойдемте, покажу ее вам, — пригласил Нугзар Чагава.

Если честно, было как-то боязно заходить на ферму, где свирепствовала африканская чума, да и брезгливость к свинарнику не придавала уверенности. Оказывается, напрасно. Была приятно удивлена. Вокруг царила чистота. Действительно, животноводы подошли к делу с умом и ответственностью. Их рвение не могло не вызывать уважения. Очень жаль, что они получили такой неожиданный удар.

"Мы залили бетон, отводы сделали, после мытья загонов и животных вода не стоит в помещении, как и полагается, уходит по этим отводам", — поясняет происхождение чистоты Нугзар Чагава.

Хозяева свинофермы до сих пор не могут понять, в чем причина того, что одна свиноматка выжила, когда всех ее сородичей скосила болезнь.

"Хотели ее заколоть, пока не заболела, но поняли, что она беременна. Вот смотрим за ней, наблюдаем, — не скрывая своего удивления делится Нугзар. — Год и два месяца ей".

© Sputnik / Томас Тхайцук Свиноферма в селе Кындыг

Свиноматка по имени Свинья выглядела весьма ухоженной и упитанной, и, по словам Чагава, беременность здесь ни при чем, оказывается, порода ландрас очень много ест.

"За все время работы 33 тонны корма скормили свиньям. Они же очень много едят. Кормили кукурузой, комбикормом и гречкой. Покупали списанную со складов просроченную гречку, которую уже не могли продавать в магазинах людям, — делится он деталями "диеты". — Столько труда вложено, и вот такой плачевный результат. Еще и долги на нас висят".

© Sputnik / Томас Тхайцук Нугзар Чагава

Сейчас фермеры ищут спонсоров, чтобы перепрофилировать свое предприятие и разводить уже крупный рогатый скот.

"Не для забоя крупного рогатого скота, а для молочной продукции – продавать молоко, сыр. До 50 голов местной породы коров хотим закупить в Гагрском и Гулрыпшском районах. Там коровы по десять литров молока дают. Мы по ситуации посмотрим, если теленок от хорошей коровы, купим и теленком, а так коров, конечно, уже больших хотим купить, — планирует Нугзар Чагава. — Только местных дойных хотим, привозные здесь не приживаются, погибают, черно-пестрая порода, например".