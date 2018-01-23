Минтруда Абхазии: государственная инспекция по труду начала работу

Начальник Управления по труду и занятости Министерства труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Джон Агрба в интервью радио Sputnik рассказал о работе нового Трудового кодекса, вступившего в силу 1 января 2017 года.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Начала работу государственная инспекция по труду, сказал начальник Управления по труду и занятости Министерства труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Джон Агрба.

"Проверки идут уже около трех месяцев. Работодатели согласно 52 статье Трудового кодекса должны представлять информацию в отдел занятости нашего управления о наличии вакансий. Согласно кодексу об административных правонарушениях, за неисполнение статьи Трудового кодекса работодатели должны платить определенные штрафы", — подчеркнул он.

Без подобной информации от работодателей Министерству труда, занятости и соцобеспечения сложно оказывать помощь гражданам в трудоустройстве, заметил он.

Джон Агрба отметил, что государственная инспекция по труду выясняет вопросы, касающиеся предоставления отпусков, социальных льгот, больничных листов работникам.

"Пока лично я не получал информацию о нарушениях, посмотрим, работа началась недавно. Мы просили, чтобы добавили еще штаты, потому что проверки нужно провести по всей республике", — сказал начальник управления.

По словам Джона Агрба ему не известны случаи, когда граждане обращались в суды из-за ущемления прав на работе, заработной платы или дискриминации.

"Во всяком случае, на уровне министерства я не слышал, если бы подобное имело место, мы бы знали об этом", — отметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Агрба: трудовые инспекторы защитят права работников

Что касается безработицы, со вступлением в силу нового Трудового кодекса прекратил работу другой закон "О занятости населения".

"В нем прописывалось, как понимать саму суть безработицы. К сожалению, сейчас термина, который определяет, что такое безработный, в Абхазии нет. Здесь предстоит разработать нормативно-правовые акты, здесь нам должны помочь и Минфин, и Госстатистика", — подчеркнул Агрба.

Международная организация труда дает рекомендации странам для определения понятия "безработный".

"Там безработными считаются способные работать люди, которым от 15 до 72 лет, которые ищут работу и зафиксированы на бирже труда. Есть еще и комиссии, которые исследуют, они специально ездят, проводят опрос населения. К сожалению, в Абхазии ни центра занятости, ни биржи труда нет. Но я надеюсь, что, если мы будем расти экономически, они появятся", — сказал он.

Новый Трудовой кодекс предполагает, что минимальный оклад оплаты труда должен быть не меньше прожиточного минимума, ежегодный отпуск должен быть равен 30 календарным дням, также работникам предоставляется право на защиту персональных данных.

"Что касается минимального размера оплаты труда бюджетников, насколько я знаю, Парламент отложил реализацию этого пункта статьи закона до 1 января 2019 года", — добавил он.

Министерство труда, занятости и социального обеспечения разработало ряд проектов, к примеру, об утверждении новых бланков трудовых книжек, заметил Агрба.

"У нас были советские бланки трудовых книжек, все остальные республики бывшего Советского Союза уже сделали новые бланки. Этот вопрос находится на стадии рассмотрения. Также в новом Трудовом кодексе речь идет о правилах заключения трудовых договоров", — сказал он.

Основополагающими принципами нового документа стали – свобода труда, запрещение дискриминации и принудительного труда, приоритет жизни и здоровья работника по отношению к результатам производственной деятельности.

Закон "О введении в действие Трудового кодекса Республики Абхазия" был принят на сессии Народного Собрания страны в сентябре 2016 года.