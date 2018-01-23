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Прокуратура о гибели туриста из России: смерть без признаков насилия

© Sputnik Илона Хварцкия
В Абхазии
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Российский турист, пропавший в горах Абхазии (19)
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Тело туриста Андрея Лихачева 15 октября 2017 года было случайно обнаружено в горах Абхазии местным жителем.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, признаков насильственной смерти туриста Андрея Лихачева не было выявлено, сказал в интервью Sputnik Абхазия следователь прокуратуры Сухумского района, юрист третьего класса Алхас Пандалион.

Абхазские горы
© Sputnik. Алексей Бушкин
Найденное в горах Абхазии тело принадлежит туристу Андрею Лихачеву

"Причина смерти — несчастный случай, по данному факту не было возбуждено уголовное дело, была проведена доследственная проверка", — добавил он.

Судебно-медицинская экспертиза тела была назначена 18 октября 2017 года и проведена в Сухуме, сообщил Алхас Пандалион.

с 8 по 26 декабря 2017 года государственным бюджетным учреждением здравоохранения Московской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы" была проведена генетическая экспертиза.

"Согласно заключению эксперта (судебная молекулярно-генетическая экспертиза) от 25 декабря 2017 года, установлено, что по результатам настоящей экспертизы расчетная вероятность того, что мужчина, чьи костные останки были представлены на исследование, действительно является родным сыном Лихачевой М. А., составляет не менее 99,99992%", — отмечено в заключении экспертизы.

Тело российского туриста Андрея Лихачева передано родственникам для проведения похорон на родине.

Лихачев приехал в республику 9 июля из подмосковного Раменского. Турист планировал совершить пеший горный поход через Псху, Черную воду, перевал Кулямба и далее в село Цабал. Длина маршрута, по которому собирался пройти Андрей Лихачев, составляла около 150 километров. МЧС республики начало поиски российского туриста 26 июля.

Была задействована авиация, однако найти Лихачева не удалось. 20 августа активная фаза поисков туриста была остановлена.

Тело Андрея Лихачева 15 октября было случайно обнаружено в горах местным жителем Романом Сакания. Спасатели МЧС республики доставили останки в Сухумский морг 16 октября. Спасатели тогда сообщали, что останки сильно разложились, и без проведения экспертизы ДНК опознание будет невозможным.

В последний раз живым туриста Лихачева видели 11 июля, когда он продолжил свой одиночный поход по горной части Абхазии от Сухумской ГЭС.

Темы:
Российский турист, пропавший в горах Абхазии (19)



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