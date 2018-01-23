Рауль Хаджимба: Гал не создает сегодня проблем

Жители Галского района интересовались вопросами паспортизации, вида на жительство и пенсионного обеспечения на встрече с руководством Республики Абхазия, которая прошла во вторник 23 января.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Анжелика Бения. Гал сегодня не создает проблем в вопросе обеспечения правопорядка и показывает высокий уровень собираемости налогов, заявил президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба на расширенной встрече с общественностью Галского района.

"Сегодня Гал — один из тех районов, который, если говорить о поступлении в бюджет страны налогов, впереди всех. Что касается темы правопорядка, Гал не создает сегодня проблем. Для нас важно общаться с вами, важно знать, какие у вас проблемы. Это не говорит о том, что мы в одночасье можем решить все задачи, но мы стараемся сделать все возможное, чтобы жизнь ваша была лучше", – сказал Рауль Хаджимба.

Президент отметил, что республика постепенно переходит на использование собственных бюджетных средств.

Нужно платить налоги, создавать условия, чтобы страна состоялась, а требовать от государства, когда ты сам ничего ему не хочешь давать, неправильно, считает президент.

"Мы часто слышим критику. Да, есть проблемы, никто не отрицает. Но сделаны важные дела, которые невозможно не заметить. Мы постепенно переходим на рельсы собственных возможностей. Ситуация меняется в лучшую сторону. Наш собственный бюджет – порядка пяти миллиардов рублей. Это не успехи чиновников, это наши общие успехи. Кто хочет жить за счет собственных средств, должен изыскивать эти возможности внутри и создавать условия, чтобы эти возможности наращивались", – сказал Хаджимба.

Затрагивая политическую обстановку в республике, Хаджимба отметил, что критика власти должна быть здоровой.

"Мы и работаем, и митингуем. Это не полезно для страны, это не нацелено на то, чтобы мы развивались. Оппозиция должна быть, и никто не говорит о том, что она не должна говорить о проблемах, но без жесткого противостояния, что мешает работе", – добавил президент.

Рауль Хаджимба также ответил на вопросы участников встречи, которые касались, в частности, паспортизации, пенсионного обеспечения и вида на жительство.

© Фото: Томас Тхайцук МВД Абхазии об оформлении вида на жительство и паспортов: проблем нет

"У кого есть грузинское гражданство, по закону не имеет право иметь другое гражданство. Вы будете с нами строить эту страну. Но и вам нужно определиться, нужно вам гражданство Абхазии или нет. Что касается вида на жительство, этот документ даст возможность перемещаться не только внутри Абхазии, но и за ее пределы. Мы работаем над этим. Проблемы, связанные с пенсионными обеспечениями, будут решаться в соответствии с нашим законодательством. Не бывает так, чтобы человек одновременно получал три пенсии, будучи гражданином Грузии. Не будет такой возможности и не потому, что я против", – сказал Рауль Хаджимба.

Председатель собрания депутатов Галского района Юрий Кокоскир напомнил об уроне, нанесенном мраморным клопом сельскому хозяйству района. Он сообщил, что в район к Новому году было передано 40 тонн кукурузы и 20 тонн пшеничной муки.

"Более четырех миллионов рублей выделило правительство, было проведено два раза лечение (химобработка плантаций – ред.), но все безрезультатно. Без орехов и мандаринов остался район. Мы не занимаемся политикой, мы работаем, чтобы наш район развивался, несмотря на такие проблемы. У разделенного народа нет будущего. Малочисленный народ Абхазии должен быть вместе", — сказал председатель собрания депутатов Галского района.

Глава администрации села Баргяп Важа Салакая работает в селе с 1994 года.

© Sputnik Джопуа Роберт Надарая: Галский район - один из самых спокойных в республике

"В селе около 320 дворов, 1250 человек. Отмечая 2010 — 2015 годы, хочу напомнить, что похищен в селе за этот период был 21 человек, плюс произведено три попытки похищения. Выкуп обошелся государству в 3 миллиона рублей. За последние три года такого не происходит. Сегодня село живет спокойно. Нет в селе криминала. Надеемся, так будет и дальше. Мы готовы стоять рядом с администрацией района, работать вместе", — сказал глава села.

По Комплексному плану помощи Российской Федерации отремонтированы центральные дороги города и района, культурные и образовательные заведения, отметил, премьер-министр Беслан Барциц.

Магистральный трубопровод, очистительные сооружения, ремонт четырех скважин, подвалов. Главное мероприятие в рамках программы – дорога от села Хяцха до села Пичора, добавил он.

"Реализация плановых показателей района составила 93%. В абсолютных цифрах при прогнозе в 48 миллионов рублей выполнение плана составило 45 миллионов рублей. Республиканские дотации были своевременно переведены в бюджет района, что позволило районной администрации выполнить свои бюджетные обязательства", – сказал Барциц.

Глава администрации Галского района Тимур Надарая подчеркнул, что одна из главных задач, поставленная президентом перед руководством района, — интеграция Галского района во всеабхазское этнокультурное, социальное и экономическое пространство.

"У выпускников галских школ нет проблем для поступления в наш вуз. Поступить в АГУ можно по свидетельству о рождении. Нужно отметить, что количество абитуриентов из Гала с каждым годом растет", – сказал Надарая.

Галский район Абхазии граничит по реке Ингур с Грузией. В декабре 2016 года по решению Кабинета Министров Абхазии были закрыты пункты пропуска "Набакиа" и "Отобая" на границе с Грузией. При этом было объявлено, что продолжит работать пункт пропуска в районе села Папынырхуа, а также КПП, который используется исключительно для обслуживания ИнгурГЭС.