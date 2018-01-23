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Пресс-конференция оппозиции

Союз общественных и политических организаций Абхазии заявил о намерениях

© Sputnik Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Союз общественных и политических организаций провел пресс-конференцию во вторник 23 января.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Союз общественных и политических организаций будет добиваться отставки президента Абхазии Рауля Хаджимба, сказал президент фонда "Апра" Аслан Бжания на пресс-конференции 23 января.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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События 3 и 5 января, связанные с освобождением из заключения грузинского террориста Георгия Лукава, подтолкнули политические и общественные организации, которые находятся в оппозиции к власти, объединиться, пояснил он.

"Целью создания Союза общественных и политических организаций является создание ситуации, при которой глава государства добровольно и досрочно сложит свои полномочия. Мы понимаем, что это требование очень серьезное, мы в полной мере отдаем себе отчет, с какими событиями это может быть сопряжено", — сказал Бжания.

Он также добавил, что требования отставки президента оппозиция выдвигала и ранее по причине неэффективной работы руководства страны в развитии экономики, безопасности и по другим ключевым направлениям жизнедеятельности государства.

"Главная наша сегодняшняя задача заключается в том, чтобы мы дали нашему населению ответы на главные вопросы, что делать дальше. В нашем обществе задают вопросы, какие перспективы есть дальше", — подчеркнул руководитель организации "Наш дом — Абхазия" Рауль Лолуа.

Вопрос отставки президента стоит в том числе и по причине невыполнения предвыборных обещаний, подчеркнул он.

"Он их уже не выполнит, то есть кредита доверия его администрации и Кабинету Министров у общества нет, но мы понимаем, что и кредит доверия оппозиции пока несильный. Для того чтобы добиться этого кредита доверия, мы объединяем свои знания и возможности", — добавил Рауль Лолуа.

Председатель партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба заметил, что организация решила стать членом нового союза из-за нестабильной ситуации в стране.

"Я двадцать лет говорю о тех изменениях, которые нужно сделать, чтобы Парламент реально контролировал исполнительную власть. Мы сегодня имеем Парламент, который создан для того, чтобы защищать президента. На выборах я поддержал Хаджимба, потому что и будущий президент, и кандидат в вице-президенты долго говорили и убеждали меня в том, что будут реформы, что будет перераспределение властей, я поверил. Но прошло три года, и я вижу, что ничего этого нет", — отметил Сергей Шамба.

В Союз общественных и политических организаций вошли политические партии "Амцахара", "Единая Абхазия", фонд "Апра", общественные организации "Кяразаа", "Абзанхара", "Наш дом – Абхазия", Союз ветеранов и молодежи "Апсны".




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