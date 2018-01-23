Главврач ЦРБ Гала: появление МРТ сократит число выездов в Грузию

Врачи Центральной районной больницы Галского района обсуждали с президентом Абхазии возможное строительство отдельного здания для магнитно-резонансной томографии, которое, по их словам, сократило бы число выездов населения в Грузию для прохождения обследования.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Анжелика Бения. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба посетил Центральную районную больницу Галского района и осмотрел будущий кабинет магнитно-резонансной томографии.

Аппарат уже приобретен, и ввод его в эксплуатацию позволит сократить число выездов населения за рубеж для прохождения обследования.

Наличие магнитно-резонансной томографии в районной больнице решит много проблем, отметил главный врач Галского района Георгий Шония.

"Чтобы сделать МРТ, сегодня люди выезжают в Грузию. МРТ обошелся нам в 12 миллионов рублей. Хороший аппарат, японского производства. У нас теперь проблема, касающаяся финансовых вопросов. По смете, которую мы рассчитали вместе с приглашенными специалистами из Российской Федерации, помимо контейнера, нужно здание со своими стандартами. У нас нет помещения. Строить будем с нуля. Его установка обходится примерно в миллион семьсот тысяч рублей", – сказал Шония.

© Sputnik Минздрав Абхазии передал ЦРБ восемь машин скорой помощи

Главный врач района отметил также, что больница гордится своим врачом-радиологом.

"Несказанно рад тому, что мы получили реанимобиль. Он был очень нужен нам. Уже успели сделать 17 выездов в Краснодар и 46 выездов в Сочи. Они используются активно. Большой плюс нашей больницы – у нас есть врач-радиолог. В Абхазии с ними проблема, как с санитарными врачами, а у нас есть свой. Никуда нам не нужно посылать снимки, чтобы ждать заключения", – отметил главврач.

Глава администрации Галского района Тимур Надарая отметил, что в райбольнице хорошие кадры.

"В восточной Абхазии Галская больница в системе здравоохранения — одна из образующих. Здесь большое количество врачей – 52 доктора и 12 медсестер", – добавил Надарая.

Президенту Абхазии также показали лабораторию, отремонтированное акушерское отделение, новые дыхательно-наркозный аппарат, рентгеновский аппарат и кардиомониторы.