Готовятся к Москве: один день детского ансамбля "Абжьыуаа"

Участники детского ансамбля "Абжьыуаа" из Очамчыры готовятся принять участие в Международном фестивале-конкурсе хореографического, циркового и вокально-инструментального искусства "Звездный микс", который пройдет в Москве 27 и 28 января.

Сколько детей посещают ансамбль, кто из них поедет в Москву, какие танцы представят на конкурсе абхазские участники, узнала "дежурный" по Очамчырскому району корреспондент Sputnik, которая побывала на репетиции "Абжьыуаа" в Доме культуры Очамчыры.

Амра Амичба, Sputnik

За час до репетиции

Почти за час до начала репетиции одиннадцатилетняя Аманда и восьмилетний Аинар Ашуа с мамой пришли из школы в Дом культуры.

"Дети попросили даже отпросить их с последнего урока, так спешили. Перед поездкой на конкурс не хотят пропускать репетиции", — сказала мама юных танцоров Элеонора Логуа.

Сюзанна Пертая, мать девятилетней Александры Гварамия, рассказала, что для ее дочери это уже вторая поездка за границу в составе ансамбля.

"В прошлом году летом были в Санкт-Петербурге. Наш ансамбль туда пригласили после успешного выступления на российском фестивале "Искусство без границ", который организаторы в 2017 году проводили в Пицунде", — заметила Сюзанна.

Расходы на дорогу, проживание и участие в конкурсе оплачивают родители, но они не жалуются.

"Это шанс вывезти детей куда-то, показать им мир. Увидят, как другие танцуют, да и себя покажут. В наше время не было таких возможностей. Нам говорят, что мы родители больше радуемся таким поездкам, — с улыбкой говорит молодая мама. – В прошлом году с финансами нам помогла администрация Очамчырского района, в этом году не успели вовремя подать заявку. Все за наш счет".

Девятилетняя Марианна Туйба, дочь художественного руководителя детского ансамбля "Абжьыуаа" Тимура Туйба, тоже пришла пораньше и ждала начала репетиции с друзьями в фойе Дома культуры.

"У меня дома тоже часто продолжаются репетиции. Папа учит меня хорошо танцевать", — призналась Марианна.

Между тем в Дом культуры пришли и те, кто хотел записаться в детскую студию. Нази Чания привела двенадцатилетнего сына Ираклия Чкадуа.

"Мы в этом году только перевелись в очамчырскую школу. Живем в селе Ачгуара. Каждый день оттуда ездим. Ираклий захотел пойти на танцы, его брат выбрал бокс. Здесь много его одноклассников", — сказала Нази, усаживаясь с сыном в зале, чтобы понаблюдать за репетицией.

© Sputnik / Томас Тхайцук Детская студия ансамбля "Абжьыуаа"

Команды в танцах

Ансамбль "Абжьыуаа" вырос из детской студии при районном ансамбле "Эрцаху". Три года как "Абжьыуаа" стал самостоятельным коллективом со своим художественным руководителем. Посещают ансамбль более 80 юных танцоров, занятия проводятся в трех группах – младшей, средней и старшей – четыре раза в неделю.

"Раз, два, три, начали!" — произнес громогласно, отбивая на трещотке начало прогона, художественный руководитель Тимур Туйба.

Сам Тимур почти десять лет танцует в районном ансамбле "Эрцаху". Бывает, что в течение одного дня успевает побывать в двух ипостасях на сцене Дома культуры, как хореограф и как танцор.

"Приглашение на участие в фестивале "Звездный микс" в Москве пришло на имя нашего ансамбля. Тридцать пять детей везу, вместе с родителями пятьдесят человек получается. На конкурсе покажем три танца – абхазский, осетинский и попурри, в котором исполняются фрагменты танцев народов Кавказа", — перечислил худрук.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тимур Туйба

Аккомпанировал на репетиции пятнадцатилетний Руслан Кантария – играл на адауле.

"В ансамбле я танцую год всего. Раньше ходил на футбол, но получил травму на поле, провели операцию, после которой мне нельзя было год заниматься спортом. И я решил, пойду на танцы, время убить, все равно делать нечего. Со временем меня затянуло. Год танцую и полтора года играю на адауле. Честно признаюсь, больше нравится играть. Раньше тоже никогда не играл, но освоил этот абхазский народный инструмент", — сказал он.

Руслан считает, что хорошая спортивная форма, в которой он находился, помогла ему проявить и танцевальные способности.

"Танцы и барабан совмещать – очень даже азартно, я бы так сказал", — объясняет он.

Руслан Кантария на Международном фестивале-конкурсе хореографического, циркового и вокально-инструментального искусства "Звездный микс" в Москве будет только танцевать, а вот на прошлогоднем конкурсе в Санкт-Петербурге он играл на адауле и занял первое место в номинации "Инструментальная музыка".

"Меняй руку! Опаздываешь! Ты не слышишь музыку?" — прерывая счет, дает указания худрук. И уже через минуту, обращаясь к юному танцору, говорит: "Не спи! Проснись! На сцене я не буду подсказывать! Будь внимательнее!"

Для человека, который не ходил на танцы и не знаком со спецификой репетиционных занятий, может вызывать удивление командный и даже резкий тон художественного руководителя.

"Нас это совершенно не обижает. Мы же понимаем, что он все это говорит, чтобы мы лучше танцевали и освоили элементы и исполняли их четко и красиво", — говорит Александра Торуа.

© Sputnik Даниэла Сакания

Маленькая Даниэла Сакания призналась, что ей нравится выходить на сцену, когда ей аплодируют.

"А еще мне нравятся мои красивые платья, — смущаясь проговорила она. – Я послушная, выполняю все задания Тимура Дауровича. Мой папа сейчас позвонил маме и сказал, что мы с братом Даниилом поедем в Москву на конкурс. Я очень рада этому".

Участники ансамбля "Абжьыуаа", не пропуская репетиций, готовятся к Международному фестивалю-конкурсу хореографического, циркового и вокально-инструментального искусства "Звездный микс", который пройдет в Москве 27-28 января.

"И мы записались. Нас приняли в детскую студию ансамбля", — с улыбкой сообщила на выходе из Дома культуры Очамчыры мама двенадцатилетнего школьника Ираклия Чкадуа.