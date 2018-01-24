Страсти по номерам: зачем нужны "красивые" знаки автовладельцам

Погоня за красивыми или, как порой говорят, "блатными" автомобильными регистрационными знаками в Абхазии - дело привычное. Почему для одних это столь важно, а другие к этому относятся равнодушно, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия.

Бадри Есиава, Sputnik

Что в номере тебе моем

Сказать, что в Абхазии любят престижные и, как следствие, дорогие автомобили — значит, ничего не сказать. Их здесь обожают. Помимо того, что они мощные, надежные и комфортабельные, это еще и отражение высокого социального статуса. И неважно, что такая машина порой остается единственным атрибутом роскоши в быту ее владельца. Некоторым и этого мало. Единственная возможность "утереть нос" и подчеркнуть свою исключительность – раздобыть "красивый" регистрационный знак.

Сочетание цифр и серий номеров одни воспринимают как символ достатка, высокого положения, наличие "блата", то есть каких-то особых связей. Для других это ровным счетом ничего не значит.

Интересным наблюдением поделился ведущий радио Sputnik Абхазия Алхас Манаргия. По его мнению, такая тяга к красивым атрибутам у жителей республики сложилась не сегодня, а много веков назад.

"Точно не помню, чьи именно, но я когда-то читал очерки путешественницы из Франции, которая посетила Абхазию во времена, когда автомобилей еще в мире не было. Она написала, что главное для абхазского мужчины – это его конь и оружие. Сегодня на конях, конечно, мало кто ездит, и оружием не "бряцают" в обществе, но отношение к атрибутам мужественности сохранилось на том же уровне. Для меня лично главное, чтобы автомобиль был в хорошем состоянии", — признался Алхас.

Он уточнил, что издревле абхазы гордились тем, что ездят на красивых, ухоженных и чистокровных скакунах, и это вызывало уважение в народе. С годами изменился лишь вид транспорта. Алхас не видит ничего плохого в том, что некоторые автолюбители предпочитают красивые номера, и с уважением относится к тем, кто готов их приобрести в рамках благотворительных акций.

Другой автомобилист из Гудауты Дмитрий был более критичен в этом вопросе. Он признался, что никогда не был зациклен на том, какие номерные знаки стоят на его автомобиле, и назвал тягу к красивым номерам "дешевым" способом самовыражения.

"Для меня вообще не имеет значения, какие на автомобиле стоят номера, но есть люди, которые фанатично к этому относятся. Думаю, что это всего лишь способ самовыражения или, как у нас говорят, дешевый "понт", — уверен Дмитрий.

У Батала, водителя с многолетним стажем из Сухума, свое мнение по этому поводу, но и он не видит ничего зазорного в "погоне" за красивыми номерами.

"Для наших людей уважение со стороны окружающих очень важно и, возможно, некоторым кажется, что "блатные" номера могут вызвать подобное отношение к ним, так как не каждый может позволить себе приобрести или достать их. Мне кажется, что ничего в этом нет плохого. Сумел поставить такие номера на свой автомобиль — молодец. Не сумел – ничего страшного", — улыбается Батал.

© Фото: Аляс Кукава Абхазский номер у Эйфелевой башни: как сухумчанин по Европе колесил

Выпускающий редактор Sputnik Абхазия Рада Ажиба еще не успела приобрести личный транспорт, но уже определилась с моделью. Она надеется, что со временем окажется за рулем внедорожника ее мечты вишневого цвета и с номерными знаками, в котором обязательно должна быть цифра "3".

"Число три для меня очень счастливое и вся моя жизнь связана с "тройкой". Желательно, чтобы номерные знаки были "А423РА". Эта серия состоит из моих инициалов и дат моего и супруга дней рождения", — вот такие романтические пожелания у будущей автомобилистки.

Водитель из Сухума Джохар признался, что его любимое сочетание цифр и серии автомобильных регистрационных знаков "О555ОО". Они не только красиво смотрятся, добавил он, но и удорожают автомобиль при последующей продаже.

"С красивыми номерами тяжело расставаться, но когда встает необходимость продать автомобиль, некоторые готовы переплатить за обладание такими номерными знаками. В действительности, думаю, что кроме этих моментов, запоминающиеся номера больше ничего не дают", — считает Джохар.

Статистика и спрос

Начальник отделения регистрации автотранспортных средств РО УГАИ МВД Абхазии Константин Адлейба рассказал, что Государственные номерные знаки Республики Абхазия начали выдавать с декабря 2005 года. С этого времени вышло чуть больше 60 регистрационных номерных серий, от пяти до шести в год.

"В среднем ежедневно проводится около 50 регистрационных действий, из них примерно 40% по оформлению новых номеров. Дело в том, что есть граждане, которые "перекидывают" свои же номера на свой новый автотранспорт. В 2017 году мы провели около 10 тысяч регистрационных действий и выдали примерно 4,5 тысячи новых номеров", — проинформировал Адлейба и добавил, что тенденция увеличения регистрации новых автомобильных номеров прослеживается в курортный и цитрусовый сезоны.

По его словам, серии с одинаковыми буквами расходятся быстро. Многие водители пытаются успеть сменить старые, менее интересные номерные знаки на более яркие и запоминающиеся, так как процедура выдачи проводится в порядке очереди.

"Такого ажиотажа, как раньше, уже нет, потому что все "красивые" номера передаются в благотворительные фонды, где на основе аукциона они распродаются. Буквально на днях должна выйти серия "СОО", и часть номеров будет передана фонду "Абхазия" для решения различных социальных проблем", — сказал Константин Адлейба.

В его практике бывали довольно странные просьбы. К примеру, был случай, когда в отделение регистрации пришел человек с просьбой выдать ему номера из серии, совпадающей с его инициалами. Помимо того, что номера выдаются в порядке очереди, уточнил сотрудник ГАИ, проблема заключалась еще в том, что такой серии в принципе быть не может, так как в ней должны были бы содержаться буквы из кириллицы, что не практикуется в Абхазии.

"Совпадение регистрационной серии с инициалами автовладельца бывает очень редко, но зачастую людям тяжело это объяснить. Не все понимают и начинают возмущаться. Есть и суеверные водители, для которых главное, чтобы на номерных знаках не было цифр "6", "9" или же нечетных чисел", — сказал начальник отделения регистрации автотранспортных средств.