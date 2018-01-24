24 января 1993 года: ОНН приняла резолюцию по положению в Абхазии

Как пишет Аслан Авидзба в своей книге "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии", единственной международной организацией, которая стремилась подойти к проблеме противостояния Абхазии и Грузии непредвзято, была Организация Непредставленных Народов.

24 января Третья Генеральная ассамблея ОНН, проходившая в Гааге, приняла резолюцию "По положению в Республике Абхазия". В ней говорилось, что ввод грузинских войск на территорию Абхазии привел к многочисленным жертвам среди мирного населения, появлению десятков тысяч беженцев, уничтожению памятников материальной и духовной культуры абхазского народа.

"Акты насилия над мирным населением, преследование людей по национальному признаку, за религиозные и политические убеждения со стороны грузинских войск приняли массовый характер. Грузинскими войсками используется оружие массового поражения, запрещенное международными соглашениями (в частности, игольчатые снаряды), причем от него в первую очередь страдает гражданское население. Ассамблея вынуждена констатировать, что политика руководства Грузии направлена на подавление прав и свобод соседних малочисленных народов. ОНН решительно осуждает применение военной силы со стороны правительства Грузии и призывает к немедленному прекращению боевых действий, выводу грузинских войск с территории Абхазии и строгому соблюдению основных прав и свобод человека, права народов на самоопределение", — цитирует Авидзба резолюцию.