Парламент обсуждает ужесточение наказания для водителей-наркоманов

Комиссия Парламента Абхазии по контролю ситуации с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ провела заседание в среду 24 января.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Идет обсуждение внесения изменений в статью 119 Кодекса об административных правонарушениях для ужесточения наказания лиц, управляющих автотранспортным средством в наркотическом и психотропном опьянении, сказал депутат Парламента Дмитрий Дбар на заседании парламентской комиссии по контролю ситуации с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

© Sputnik Бадрак Авидзба ГАИ Абхазии предложила лишать водителей прав на полгода за наркотики

"За управление транспортным средством водителем, находящимся под воздействием наркотических средств или психотропных веществ, предлагается увеличить штраф в размере от 60 тысяч рублей до 120 тысяч рублей", — подчеркнул Дбар.

По его словам, сегодня человеку, управляющему автотранспортным средством в состоянии наркотического опьянения, выписывают штраф в размере 12 тысяч рублей.

"Мы предлагаем увеличить штраф, и плюс предлагаем ужесточить административное наказание от 30 до 60 суток заключения. Мы надеемся, что это изменит ситуацию к лучшему. Если лицо, находящееся в наркотическом опьянении, будет знать, что не понесет наказания в случае, если он собьет человека или совершит ДТП, то он так и будет садиться за руль", — подчеркнул Дмитрий Дбар.

Он добавил, что на данный момент, если задерживаются водитель и пассажир, находящиеся под воздействием наркотиков, то пассажиру дадут 15 суток ареста, а водитель заплатит штраф в 12 тысяч рублей.

Кроме того, предлагается ужесточить наказание для нарушителей правил дорожного движения, ранее подвергавшихся административному взысканию.

Необходимость внесения изменений обусловлена увеличением количества дорожно-транспортных происшествий, заметил Дмитрий Дбар.

"Мы хотим предложить ужесточить наказание за продажу психотропных веществ, вплоть до уголовной ответственности. Имеется в виду продажа запрещенных веществ без рецепта, подпольным путем или методом его привоза и продажи. Сегодня комиссия обсуждала эти вопросы на протяжении двух часов, пока не пришли к единому мнению", — сказал он.

Дмитрий Дбар подчеркнул, что также идет обсуждение статьи 224 части 1 Уголовного кодекса Абхазии — незаконный ввоз в Республику Абхазия, вывоз из Республики Абхазия или транзит наркотических, психотропных средств или их аналогов.

За подобные преступления предлагается наказывать преступников сроком заключения от 15 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере от 10 до 25 тысяч минимальных размеров оплаты труда либо пожизненным лишением свободы.

"Пока рабочая группа обсуждает эту статью, МВД, Генеральная прокуратура и СГБ в ближайшее время внесут свои предложения", — сказал Дмитрий Дбар.

Самая главной задача комиссии и рабочей группы, по словам Дбар, — найти пути решения проблемы с распространением наркотиков в республике.