Минобразования: приобретен автобус для школы-интерната в Калдахуаре

Автобус для калдахуарской школы-интерната был приобретен за счет средств государственного бюджета Абхазии.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Для калдахуарской школы-интерната был приобретен автобус, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия, заместитель министра образования и науки Абхазии Дмитрий Гварамия.

"Наиболее остро стоял вопрос по снабжению автотранспортом школ-интернатов, так как эти учреждения решают социальные вопросы. Как вам известно, интернаты находятся в отдалении от городов, соответственно существует определенная необходимость по доставке педагогов в эти учреждения", — добавил он.

На протяжении года автотранспорт для калдахуарской школы-интерната приходилось арендовать для развоза педагогов и детей, сообщил замминистра.

"Сегодня эта проблема решена, в бюджете заложены средства на поддержание в исправном состоянии автотранспортного средства", — подчеркнул Гварамия.

Вопрос оснащения транспортным средством стоит перед сухумским лицеем-интернатом, сообщил он.

"В ближайшее время этот вопрос также будет решен, что касается очамчырской школы-интерната, она полностью обеспечена, у них два автобуса", — заметил замминистра.

Дмитрий Гварамия подчеркнул, что Министерство образования и науки Абхазии не в состоянии самостоятельно обеспечивать общеобразовательные школы необходимым транспортом, поэтому к процессу подключается правительство для решения данной проблемы.