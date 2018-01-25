Драмы больше нет: финалистка "Ты супер!Танцы" снова привыкает к Абхазии

Финалистка танцевального проекта телеканала НТВ "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия вернулась к своему привычному образу жизни. О том, в чем изменилась молодая звезда из Абхазии, как проходят ее будни, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik.

Школа и приключения

Финалистка танцевального проекта "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия дома. Яркие софиты сменились на свет от настольной лампы, динамичная подготовка к выступлению под прицелом видеокамер на школьную программу и уроки танцев, а знаменитое окружение на семью и друзей. Первое "звездное путешествие" Милены успешно завершилось, и она заново привыкает к прежнему ритму жизни.

Как и у каждого подростка, утро у Милены начинается со школы, в холле которой ее всегда ждут лучшие друзья. После теплых объятий и полуминутного обсуждения школьных новостей, девчонки идут на урок истории Абхазии.

Педагог Мая Гамгия вызвала Милену к доске. Учительница позже отметила, что "звезда" всегда готова к уроку. Так и было. Милена выучила назубок домашнее задание и рассказала о том, как жили и чем занимались первые люди на территории древней Абхазии.

"Милена очень любит историю Абхазии и никогда не пропускает уроки. Она очень прилежная, ответственно относится ко всем предметам. Милена все доводит до конца, и даже если ей что-то не удалось с первого раза, она не успокоится, пока не завершит начатое. Очень целеустремленная", — похвалила ученицу Мая Гамгия.

Преподаватель истории заверила, что не пропустила ни один выпуск проекта "Ты супер! Танцы" и всегда пребывала в томительном ожидании появления на экране своей ученицы. А на финал конкурса они поехали уже всем классом. Не обошлось и без приключений.

В первый день приезда в Москву группе поддержки из Абхазии сильно не повезло с хостелом, где не было никаких условий, и царила антисанитария. Она с улыбкой вспоминает, как стойко все эти неудобства выдержали девочки, чего нельзя сказать о мальчиках.

"Мальчики до утра звонили своим родителям и жаловались на неприятные запахи, ужасные матрацы, шум и еще на уйму вещей. Девочки, наоборот, приняли это как данность и не капризничали. Несмотря на то, что не было возможности принять душ, наши ворчливые парни обмазали девчонок зубной пастой. В общем, был тихий ужас", — под громкий хохот в классе вспоминает Гамгия.

© Sputnik / Илона Хварцкия Милена Тачулия

Родители мальчишек, услышали "стон" своих чад и оперативно организовали переезд всего класса из жуткого хостела в пятизвездочный отель.

Казалось бы, все испытания позади, впереди удовольствие от финального концерта танцевального проекта, но не тут то было. После бессонной ночи "абхазский отряд" выдвинулся на другой конец Москвы, чтобы увидеть Милену на сцене и поддержать. Никто из них даже не догадывался, что съемки шоу могут затянуться на 10 часов.

Несмотря на все эти сложности, подчеркнула Гамгия, дети были очень воодушевлены и в хорошем настроении. Они даже очень настойчиво раздавали государственные флаги Абхазии совершенно незнакомым людям, которым пришлось весь концерт ими размахивать.

Приезд одноклассников на финал проекта было сюрпризом для Милены, она об этом ничего не знала.

"Когда я выходила из гримерной, увидела двоих одноклассников и не поверила глазам. Думала, что показалось. Потом, когда я убедилась, что они на самом деле здесь, мне стало очень приятно. Я чувствовала их поддержку и это усилило чувство ответственности перед ними и всей страной", — поделилась Милена и добавила, что поддержка друзей ей очень помогла.

Ирэна Зухба, одна из лучших подруг Милены Тачулия, охарактеризовала ее как отзывчивого, душевного и скромного человека, а умение красиво танцевать назвала настоящим даром.

Милена совершенно не изменилась за это время, и "звездная болезнь" у нее не появилась, в один голос заявили одноклассницы Сати Квициния, Екатерина Лакербая и Валерия Джопуа.

Классика

Три раза в неделю Милена посещает уроки танцев в школе искусств "Абаза" в Сухуме. Репетиции состоят из нескольких частей – классические, народные и эстрадные танцы. Мы попали на урок "классики", где под Шопена, Моцарта и Чайковского, щуплые танцоры в черном у балетных станков учат новые движения, делают растяжку, высоко прыгают и быстро вращаются.

По рассказу директора школы Циалы Чкадуа, Милену она впервые увидела на одном из конкурсов в Сухуме. На тот момент будущей звезде, которая в папахе исполняла горский танец, было всего четыре года.

"Мне понравилось, как она энергично выступила, девочка была очень яркая. Я подошла к ее матери и предложила записать Милену в нашу школу, хотя, в то время мы брали детей только с семи лет. С первого дня она ни от кого не отставала, даже опережала некоторых ребят старше возрастом. Она очень усердная", — рассказала Чкадуа, которая готовила Милену к важному танцевальному проекту.

Программой минимум тогда было пройти кастинг и во второй тур. О финале и не думали.

Перед каждым своим выступлением Милена звонила своему любимому педагогу и делилась переживаниями и опасениями, консультировалась.

© Sputnik / Илона Хварцкия Милена Тачулия

"Я ей советовала отбросить все сомнения и сделать то, что умеет. Думай только о танцах, говорила Милене. Как могла психологически ее настраивала. Мы очень гордимся нашей девочкой", — отметила хореограф.

Из всех композиций, с которыми Милена выступила на проекте "Ты супер! Танцы" больше всего Циале Чкадуа понравилось "Дерево". По ее мнению, эта танцевальная композиция с глубоким сюжетом и довольно сложной техникой исполнения.

Танцевальный конкурс в России дал Милене большой багаж знаний и опыта, подчеркнула Чкадуа и добавила, что пребывает в небольшом замешательстве от того, каким неизведанным для маленькой республики направлениям в танцах успела научиться Милена за этот короткий отрезок времени.

Директор школы искусств "Абаза" подумывает привлечь Милену для обучения младших групп современным танцам.

"Домашняя" Милена

Напросились в гости. Семья Милены Тачулия нас тепло встретила. Как и положено абхазской девушке, Милена накрыла на стол и, пока мы ее не попросили с нами присесть, "кружилась" вокруг и следила, всего ли хватает на столе.

Убедившись, что все в порядке и можно расслабиться, согласилась поддержать беседу взрослых. Она призналась, что окончательно еще не решила какой профессии посвятит свое будущее, но уверена в одном, что танцы ее самое любимое занятие, без которого на сегодняшний день она не представляет свою жизнь.

На фанатичное, в хорошем смысле этого слова, отношение Милены к танцам обратили внимание хореографы и конкурсанты российского телевизионного проекта, рассказала она.

"Репетиции у нас проходили по пять часов в день, но я занималась и после их окончания без хореографов. Многие говорили, что я ненормальная столько репетировать и что иногда надо отдыхать. Понимая, какая на мне лежит ответственность, я продолжала заниматься", — улыбается Тачулия.

Милена призналась, что во время выступлений Валерии Адлейба на певческом конкурсе "Ты супер!", она представляла себя на этой сцене, мечтала попасть на проект и тоже представить свою страну. Мечта Милены сбылась, чему она несказанно рада.

На конкурсе она очень сдружилась с Леоном Капба. Ребята старались друг другу помогать, им было важно знать, что кто-то из Абхазии всегда рядом.

Жизнь после проекта изменилась, добавила Милена, ее узнают на улице, просят автограф или сделать общую фотографию. И ей это нравится, но звездой она себя не ощущает.

Члены семьи Милены Тачулия порой не узнают ее. Девочка очень повзрослела, делится наблюдениями Лика Квициния, мама конкурсантки.

"Особых изменений в жизни после проекта мы не ощущаем, но то, что изменилась сама Милена, это точно. Она заметно повзрослела, стала более серьезной, рассуждает и разговаривает как-то уже по-взрослому", — говорит мама.

Бабушка Раиса Квициния тоже на это обратила внимание. Милена, по ее словам, большую часть своего свободного времени посвящает урокам и танцам.

"Почти каждый день после школы Милена поднимается к себе, включает музыку и начинает танцевать. Еще она очень любит готовить, украшать столы. Дома она не очень разговорчивая. Может, потому что всегда чем-то занята", — рассказывает о внучке бабушка.

За несколько часов общения Милена открылась в новом образе, с которым незнакомы зрители. Оказывается, она не только хорошо танцует, но и рисует, вкусно готовит салаты и учится играть на пианино. Правда, этого музыкального инструмента у нее дома нет, что затрудняет обучение.

Зато у Милены есть громкий проигрыватель и большое зеркало, у которого она оттачивает свое мастерство по несколько часов в день. Специально для гостей из Sputnik Милена исполнила абхазский народный танец и композицию, с которой она выступила в четвертьфинале проекта канала НТВ под песню Полины Гагариной "Драмы больше нет".

Не было огромной сцены и зала, прожекторов и звездного жюри, строгого костюма и собранной прически, но Милена танцевала так, словно вся Абхазия на нее смотрит.