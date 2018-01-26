Музыка нон-стоп: концерт вокалистов студии "Некст" прошел в Сухуме

Как прошел отчетный концерт учеников музыкальной студии "Некст" Фаи Мархолия в Абхазской госфилармонии имени Гумба, кого с особым нетерпением ждали на сцене зрители, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Амра Амичба, Sputnik.

Непростое пение

"Приветствуем вас на самом крутом концерте, который подарит вам массу положительных эмоций", — сказал один из ведущих мероприятия абхазский КВНщик Михаил Гагулия, обращаясь к переполненному залу Абхазской госфилармонии.

Задала темп всему концерту юная певица Ольга Чкадуа, которая выступила первой, исполнив зажигательную песню "Eye of the Tiger" 1982 года группы Survivor.

© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт вокалистов студии "Некст" прошел в Сухуме

Надо отметить, что большинство песен, прозвучавших на отчетном концерте, были на английском языке.

"Я удивлена их хорошим произношением. Видно, что усиленно занимались, и не только вокалом", — сказала преподавательница одной из сухумских школ.

А первая песня на абхазском языке прозвучала в исполнении Саиды Бигвава "Асы леиуеит" ("Снег идет" — абх.) на слова и музыку Тимура Агрба.

Первые цветы от зрителей в филармонии получила юная певица Диана Цвинария после своего выступления. Под ее исполнение подтанцовывали и ведущие на сцене. Все подаренные цветы она даже не смогла унести сама, поклонники прошли с ней за кулисы.

Представляя следующую участницу студии "Некст" Миру Ахба, ведущие отметили, что исполнительницу "с таким большим голосом ждет такое же большое будущее". Мира исполнила песню из репертуара певицы Anastacia "I"m outta love". И действительно, усидеть в креслах зрителям было сложно – зрители не только пританцовывали, но и выходили танцевать в проходы между рядами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт вокалистов студии "Некст" прошел в Сухуме

"Для тех, кто мечтает побывать в Париже, Рада Квициния споет песню на французском языке", — сказал Михаил Гагулия, представляя исполнительницу произведения из репертуара ZаZ.

Динамичный концерт – музыка в режиме нон-стоп — один номер сменялся другим, и даже между ними звучала известная музыка. На сцене филармонии выступали тридцать учеников студии Фаи Мархолия.

"Талантливые, на самом деле, дети", — прошептала рядом стоящая зрительница, которая громко аплодировала и танцевала. – Ходила на разные детские концерты, но уровень исполнения учеников Фаи Мархолия заметно отличается, чувствуется профессионализм педагога".

А выступления мужской половины учеников открыл Леон Эшба. Помогали ему юные танцовщицы хореографической студии "Ника".

Интересным было выступление Валерии Перцхелия, которая не просто исполнила песню, а представила зрителям целую постановку номера. Поддерживая ее, словно по команде, весь зал зажег экраны своих телефонов — импровизированный флешмоб в сочетании с мастерством Валерии завораживал.

© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт вокалистов студии "Некст" прошел в Сухуме

Овации Милене и Лере

Хедлайнерами концерта, как и обещали организаторы, стали победительница конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба и финалистка конкурса "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия.

Первой из них на сцену вышла Милена Тачулия. У зрителей, собравшихся в филармонии, была возможность воочию увидеть современный танец, с которым Милена выступала в четвертьфинале конкурса под песню Полины Гагариной "Драмы больше нет", и за который член жюри конкурса "Ты супер! Танцы" Кристина Кретова придумала необычный эпитет "красивущая".

Бурные овации, букеты цветов и возгласы "молодец" стали наградой Милене. А она поблагодарила организаторов концерта за приглашение.

"Я очень скучала по родной сцене. Спасибо, что пригласили меня станцевать для вас, хоть мероприятие для вокалистов. С большим удовольствием выступила. Юным артистам пожелаю удачи в их творческой деятельности", — сказала Милена Тачулия.

Победительница конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба с сентября 2017 года пополнила ряды учеников педагога по вокалу Фаи Мархолия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт вокалистов студии "Некст" прошел в Сухуме

Выход на сцену Валерии сопровождался бурными аплодисментами. Она исполнила песню на английском языке из репертуара Katy Perry "Сhained to the rhythm".

"Я не налюбуюсь ею. Она не только прекрасно поет. В ней все идеально. Мощный голос, красивый костюм. Глаз от нее не оторвешь", — сказала зрительница Асида.

В завершение концерта на сцену вышла руководитель студии "Некст" Фая Мархолия. Она со своими учениками спела песню "Звезда" на слова и музыку Игоря Крутого про волшебную страну под названием Музыка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт вокалистов студии "Некст" прошел в Сухуме

Фая Мархолия – директор вокальной студии в Сухуме и Пицунде, в которой занимаются более 30 талантливых детей Абхазии.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступило информационным партнером отчетного концерта вокальной студии Фаи Мархолия.