Джон Агрба: работодатели обязаны информировать о вакансиях

О проблеме трудоустройства в Абхазии и о социальных выплатах безработным говорил на пресс-конференции к Всемирному дню безработных начальник Управления по труду и занятости Министерства труда и социального развития Абхазии Джон Агрба.

СУХУМ, 26 янв – Sputnik, Анжелика Бения. Согласно статье 151 нового Трудового кодекса Республики Абхазия, работодатели обязаны информировать Министерство труда о наличии вакантных мест, сказал на пресс-конференции начальник Управления по труду и занятости Министерства труда и социального развития Абхазии Джон Агрба.

Нужна информация по всей Абхазии о наличии тех или иных вакансий. Без этого сложно анализировать ситуацию и информировать общество, отметил он.

"Нам обязаны работодатели всех уровней давать информацию. На сегодня это игнорируется. Согласно другому кодексу об административных правонарушениях, по 42 статье, за неисполнение лица облагаются налогами. У нас создана государственная инспекция по труду, она уже начала работать. Будут выезжать на объекты и требовать, но два человека на всю Абхазию – очень мало", – сказал Джон Агрба.

Год назад в Абхазии был принят новый Трудовой кодекс. Одновременно с этим прежние законы, которые были связаны с трудовой деятельностью, с регулированием трудовых отношений, утратили свою силу, в частности, закон "О занятости населения", отметил Агрба.

На протяжении шести лет в Абхазии нет статистики по безработным. Нет юридического определения "безработица", соответственно и выплат никаких нет, добавил начальник управления.

© Sputnik / Томас Тхайцук Агрба: инспекторы будут следить за исполнением трудовых отношений

"До 2012 года у нас были государственная служба занятости и государственный фонд содействию занятости населения, они утратили свою силу распоряжением Кабинета Министров в ноябре 2012 года. Работа приостановилась. Нужно было принять решение – кто правопреемник. Управление занятости, которое я сегодня представляю, — структурное подразделение Министерства труда и социального обеспечения Абхазии, которое не является правопреемником. Если есть только закон, но нет расшифровок в виде нормативно-правовых актов, конечно, многие моменты останутся непонятными. Работаем над этим в силу своих скромных возможностей", – сказал Агрба.

В управление, по его словам, обращаются безработные в основном, чтобы устроиться охранниками или водителями. За 2017 год обращений было всего 300, из которых более 30 человек было трудоустроено.

Стандартно определить процент безработных можно так: взять общее число населения, из него — экономически активное, затем посчитать трудоспособное, из которого можно вычислить общее число занятого населения. Если считать по такой схеме – в Абхазии 72% безработного населения, но это неправильный анализ, потому что должно быть исследовано домашнее хозяйство, считает Джон Агрба.

"Необходим мониторинг населения. Информации по домашним хозяйствам статистика не дает. Нужно охватить и людей, которые не имеют доходов и обращаются в центры занятости или в биржу труда, у нас этого нет. Без исследования домашних хозяйств говорить о безработице нельзя", – добавил начальник управления по труду и занятости.

О проблеме трудоустройства в Абхазии ко Всемирному дню безработных говорили в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия 26 января.