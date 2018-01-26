Читанава о новом приказе по сейнерам: не бросать якорь, не ловить рыбу

Государственный комитет по экологии и охране природы принял приказ №2 от 17 января 2018 года о движении кораблей в охранной зоне.

СУХУМ, 26 янв – Sputnik, Амра Амичба. Кораблям в 500 метровой прибрежной зоне теперь разрешается проплывать, но бросать якорь и ловить рыбу категорический нельзя. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава.

Он напомнил, что существует приказ, по которому от Псоу до Ингура в 500 метровой прибрежной зоны вылов рыбы запрещен.

"Его никто не отменял, будет действовать. Есть запретная зона у устьев разных рек Абхазии, и это определено координатами. Где-то эти координаты вглубь моря вдаются от полутора до шести километров, — заметил он. — Надо соблюдать правила вылова рыбы. Но, как показала практика, он не возымел действия. Чтобы не обходить шесть километров, капитаны слишком часто начали нарушать обход. Чтобы не тратить много времени они начали напрямую проходить. В этом, конечно, никаких экологических последствий нет. Единственное, мы хотели вместе с 500-метровой зоной отрегулировать проход кораблей. Российские пограничники фиксируют их проход и заход как нарушение. Отсюда начался ажиотаж, в день по 30-40 раз нарушений фиксируют. Но, собственно говоря, это ничего не дает. Чтобы ажиотаж снять, мы предложили в Кабинету Министров снять ограничение движения и разрешить проход в запретных зонах. Но ловить и стоять на якоре в категорической форме нельзя".

По его словам, приказ выгоден и кораблям, и доставляет меньше беспокойств российским пограничникам.

"Плюс в том, что им (пограничникам – ред.) будет меньше работы, скажем так. А по большому счету проход длится от 2 минут до 22 минут. Если производить промысел, сейнер сети забросил, и минимум полтора-два часа должен находиться там, для того чтобы ловить рыбу. 15-20 минут прохода ничего, собственно, не дают. Поэтому мы инициировали снятие этого запрета", — сказал Савелий Читанава.

Председатель Госкомитета по экологии и охране природы считает, что необходимо увеличить штрафы за нарушение промысла в ненадлежащих местах с 60 МРОТ, что составляет около трех тысяч рублей, до 100 тысяч рублей и выше.