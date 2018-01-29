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Прокладка водопроводных труб в городе

Новая водопроводная система прокладывается в Сухуме

© Sputnik
В Абхазии
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Прокладка новой водопроводной трубы осуществляется за счет российской финансовой помощи в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.

СУХУМ, 29 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Проводятся работы по укладке новой водопроводной трубы в Сухуме, сказал корреспонденту Sputnik мастер участка МУП "Водоканал" Важа Квициния.

"Мы проводим работы по укладке водопроводной трубы, начиная от насосной станции №4 в Новом районе до Сухумского интерната", — добавил он.

Работы по укладке трубы были начаты неделю назад, за это время рабочим удалось проложить более пятисот метров. Общая протяженность участка, где будет проложена новая водопроводная труба, составляет около пяти километров.

"В места, где нет оползневых участков, мы используем пластиковую трубу, а там, где возможны оползни грунта, другая бригада рабочих будет укладывать железные трубы. Пластиковые трубы мы получаем из Краснодарского края, а железные привозят из Москвы", — сказал Важа Квициния.

Согласно Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии, укладка новых водопроводных труб в Сухуме рассчитана на три года, заметил он.

Прокладка водопроводных труб в городе

                        ©
                    Sputnik 
Прокладка водопроводных труб в городе

"В работе мы сталкиваемся с трудностями, например, здесь, где сейчас проходят работы, раньше стояла котельная. Здесь должна проходить труба, но раньше здесь проходила теплотрасса, нам приходится резать металл, выкидываем и только после продолжаем работы. Конечно, никто не может предвидеть что находится в земле, поэтому происходят непредвиденные расходы", — подчеркнул специалист.

После завершения работ столица Абхазии будет получать воду бесперебойно и, что немаловажно, она будет чистой, а срок службы пластиковой трубы составляет около 70 лет, сказал Важа Квициния.

По его словам, новую трубу диаметром в 800 миллиметров укладывают две рабочие группы, в каждой из которых по десять человек, также задействовано пять единиц техники.




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