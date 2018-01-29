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Заур Бганба

Глава Гагрского района Заур Бганба подал в отставку

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Заур Бганба был назначен Указом президента Абхазии Рауля Хаджимба главой администрации Гагрского района в мае 2016 года.

СУХУМ, 29 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Глава Гагрского района Заур Бганба подтвердил информацию о том, что подал в отставку в понедельник 29 января.

"Да, это правда. Я сегодня написал заявление об уходе по состоянию здоровья", — сказал Бганба в беседе с корреспондентом Sputnik Абхазия.

Заур Бганба родился 26 марта 1951 года. В 1974 году окончил факультет гражданского и промышленного строительства Всесоюзного заочного Политехнического института в городе Краснодар.

С 1993 по 1995 годы занимал должность первого заместителя главы администрации Гагрского района. С 1995 по 2005 годы — директор Бзыбского деревообрабатывающего комбината. С 2005 года возглавлял Гагрский лесхоз.

Участник Отечественной войны народа Абхазии, награжден орденом Леона.

Заур Бганба был назначен Указом президента Абхазии Рауля Хаджимба главой администрации Гагрского района в мае 2016 года, сменив на этом посту Беслана Барциц, который был переведен на должность руководителя Администрации президента Абхазии.




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