Приманка для сталкера: трансформации Ткуарчалской ГРЭС

Ткуарчалская ГРЭС сегодня используется как подстанция, которая принимает электричество от ИнгурГЭС и далее передает в столицу. О том, в каком сейчас состоянии находится некогда "кузница кадров", читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik.

В Ткуарчале напротив заброшенной железнодорожной станции стоит предприятие, которое поражает своими масштабами. По дымовым трубам и вывеске, на которой некоторые буквы уже стерлись, можно понять, что это Ткуарчалская ГРЭС, пережившая две войны, но так и не восстановившаяся после последней. Сегодня это полуразрушенное здание, на которое могут позариться разве что сталкеры.

Единственный въезд на территорию ГРЭС – небольшие ворота. Если когда-то сюда невозможно было без специального пропуска пройти, то сегодня двери нараспашку.

Во дворе встречаем старшего мастера Геннадия Адлейба. Он здесь один из десятка сотрудников. Пришел Геннадий на ГРЭС еще в 70-е годы.

"В то время на ГРЭС просто так было не пробиться, потому что все хотели здесь работать. ГРЭС считалась кузницей кадров. Со всего Союза приезжали сюда специалисты, начинали здесь, потому что знали, что после Ткуарчала их примут везде. Здесь получали огромнейший опыт. В советское время на станции работали около двух тысяч человек. Сегодня же и 10 работников не насчитаешь", — сетует он.

© Sputnik Сария Кварацхелия Геннадий Адлейба на фоне ткуарчалской ГРЭС

Уникальное предприятие

Старший мастер приглашает нас на экскурсию, как человек обстоятельный и много лет отдавший станции, он начинает с небольшого исторического вступления.

По словам Геннадия Адлейба, ГРЭС была уникальным предприятием не только в масштабах Абхазии, но и в СССР, и вполне соответствовала статусу Ткуарчала — индустриального центра республики.

"Вся эта огороженная бетонным забором территория относится к Ткуарчалской ГРЭС, – поясняет он. – Предприятие было введено в эксплуатацию в 1938 году. С самого начала здесь работали четыре генератора мощностью по 25 мегаватт каждый. Все оборудование было американским".

Со временем предприятие расширилось – установили еще два генератора. Огромные трубы, которые сегодня возвышаются над ГРЭС, появились позже, их возвели в 70-х годах прошлого века.

"В 70-х, когда поняли, что нужно дополнительно строить дымовые трубы, построили вот эти две, – мастер указывает рукой. – В одну попал снаряд, который и оставил большую дыру. А в 1980-е поняли, что запасы ткуарчалского угля истощены, станцию с угля перевели на газ. И рельсы, по которым вагоны поставляли уголь, уже, по сути, не нужны были".

© Sputnik Сария Кварацхелия Ткуарчалская ГРЭС

Разрушительная война

Геннадий медленно проходит в одно из отделений ГРЭС, где раньше стояли турбины. Сейчас это груда ржавого металла. Стены и полы обросли мхом, кое-где даже пробились деревья.

"Во время войны ГРЭС обстреливали из "сушек" (самолеты "Су" — ред.), на здание упали снаряды, и прямо здесь погиб один из наших сотрудников, на которого обвалилась крыша после попадания снаряда в здание", – рассказывает он.

По словам старшего мастера, когда началась грузино-абхазская война, ГРЭС продолжала работать еще несколько месяцев.

"Станция обеспечивала весь район энергией, которая была необходима для заводов. Тогда такие заводы, как "Заря", "Аргонавт" перестроились на производство оружия для обороны города. Но подача энергии прекратилась примерно в декабре 1992 года, так как масло стало уходить на другие нужды фронта", — вспомнил Адлейба.

После войны ГРЭС так и не восстановилась.

© Sputnik Сария Кварацхелия Ткуарчалская ГРЭС

"Какая-то часть техники была повреждена во время бомбежек. Но причина даже не в этом. Просто не выгодно было запускать заново такое большое предприятие. Ведь в советское время здесь был промышленный центр, использовали уголь, добываемый в недрах Ткуарчала. А после развала СССР и войны с Грузией экономика наша сильно пошатнулась, и страна просто не потянула", — объясняет он.

Однако это не значит, что ГРЭС вовсе не работает. Сегодня она используется как подстанция, которая принимает электричество от ИнгурГЭС и далее передает в столицу.

Обходим отделение и направляемся в глубь здания, в сторону электроцеха, но строгий голос мастера останавливает нас. Пройти дальше он не разрешает – опасно.

"Дальше и смысла нет идти. Да и небезопасно. Приезжают сюда туристы, любители таких мест и просят разрешить им пройти. Мы говорим, что дальше нельзя. Но не слушаются. Одни, несмотря на запрет, обошли всю территорию, перелезли через ограду и умудрились подняться на макушку дымовой трубы и оттуда делали фотографии, которые мы потом увидели в интернете", – недоволен Адлейба.