Букет обреченных: как защитить краснокнижные растения Абхазии

Астанда Ардзинба из Сухума спрашивает: Встречаю часто на просторах интернета фото отдыха в Абхазии, на которых туристы демонстрируют в руках букеты цветов, занесенных в Красную книгу. В России за это предусмотрен административный штраф, что наше законодательство предусматривает на этот счет? Предлагаю неравнодушным подумать над рекомендациями для туристов, ибо они просто не в курсе, что можно рвать, что нет. И местные, между прочим, тоже не лучше осведомлены. Рынок, например, завален цикламенами по 15 рублей за букет. Мало кто знает, но и они занесены в Красную книгу (России, по крайней мере). Как это дело регламентируется и как накажут, если факты нанесения вреда подтвердятся? И как проинструктированы по этому вопросы экскурсоводы и турагентства, они располагают памятками о том, чего не стоит делать гостям страны?

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как признался председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава, вред, наносимый цветам, который будут внесены в Красную книгу Абхазии, — очень серьезная проблема, особенно в летний период, и приостановить его даже не представляется возможным.

"Скажу почему. Если речь идет о Рицинском национальном парке, то там не то что срывать, ничего трогать нельзя. У парка должны быть свои меры административного воздействия. А со стороны законодательства "плачут", что называется, размеры этих штрафов и взысканий. Исчисляется МРОТами, максимально 60 МРОТ — около трех тысяч рублей. Это никуда не годится", — сказал Читанава.

Он рассказал, что в ущелье реки Бзыбь по Рицинской дороге сконцентрированы эндемичные редкие реликтовые растения.

"Даже уже в пределах заповедника, прямо у обочины дорог на скалах растут эндемичные растения, например, горечавка бзыбская, сатурея бзыбская или чабер бзыбский, аквилегия гегская или водосбор гегский, колокольчик Колоковского, колокольчик удивительный, колокольчик парадоксальный и другие, — перечислил председатель Госкомитета по экологии и охране природы. — Это неполный перечень эндемичных растений флоры Абхазии. Они сконцентрированы по ущелью реки Бзыбь".

Всего около 450 редких и исчезающих реликтовых видов растений будут включены в Красную книгу, которая будет издана в Абхазии. По словам Читанава, будет ли издана книга в 2018 году, пока неизвестно, вопрос решается.

Отвечая на вопрос читателя Sputnik, проинструктированы ли экскурсоводы и располагают ли они памятками с изображением краснокнижных растений, председатель Госкомитета признал, что наглядные пособия необходимы, но их пока нет.

"Гиды, экскурсоводы должны играть свою положительную роль. Пока не будет Красной книги, должны быть памятки, буклеты, чтобы каждый посетитель мог видеть, что нельзя срывать растения в национальном парке, чтобы визуально сами могли определить, какое перед ними растение, — сказал Читанава. — Экскурсоводы ежегодно проходят аккредитацию, чтобы получить сертификат. Им читают курс лекций специалисты Института ботаники и других ведомств. Заведующий отделом флоры и растительности Института ботаники Зураб Адзинба проводит с каждым экскурсоводом работу, при этом он предупреждает, говорит, знакомит и объясняет им, что краснокнижные растения таковы еще с советского периода. Такого характера пропагандистской работы естественно ведется".

© Sputnik Томас Тхайцук Красная книга Абхазии: более 800 видов флоры и фауны под защиту

Кстати, Савелий Читанава несколько лет назад издал книгу "Ашьхардац" – с фотографиями и кратким описанием 50 растений природной флоры Абхазии. Книга вышла тиражом всего в пятьсот экземпляров, она вся раскуплена и издание стало библиографической редкостью.

По поводу продаж цикламенов на сухумском рынке председатель Госкомитета по экологии и охране природы объяснил, что во флоре Абхазии их существует около пяти видов: цикламен абхазский, цикламен колхидский, цикламен косский и другие, а в Красную книгу будет занесен только цикламен колхидский.

"Цикламен абхазский, или абхазика, не войдет в Красную книгу, он достаточно распространен, обильное растение. Но это не дает основание его уничтожать, во всем должна быть мера, конечно, — отметил Савелий Читанава. — Все цикламены с переходящей цветовой гаммой, чтобы определить вид, который продается на рынке, нужно их изъять, сесть и под монокуляром определить, а визуально не определишь".

Эколог заметил, что большая проблема с цикламенами не так велика, как с уничтожением другого растения — иглицы колхидской.

"Ацәлаа (ацвлаа — ред., или на русском иглица колхидская) – вечнозеленое растение с широкими листьями. Это краснокнижное растение, даже в советское время было занесено. Для того чтобы композиции букетов составить, их веточки вставляют туда. Недавно мой заместитель нарвался на таких людей. Протокол составил. А факт в том, что они уже собрали мешками. К счастью, в последнее время таких фактов не зафиксировано, граница наша в этом плане жесткая", — констатировал Читанава.

Он вспомнил еще один случай из практики прошлых лет, когда была попытка вывезти диаскорею кавказскую.

"Растение диаскорея кавказская произрастает в междуречье Мзымты и Кодора. Очень редкое растение. Но при этом оно лекарственное. Его корневища выкапывают. Был такой случай в Абхазии, когда на границе вернули два мешка этих корневищ. Когда привезли эти два мешка для определения, мы ужаснулись, что диаскорея в таком объеме вывозится, — не скрывая возмущения, рассказал Читанава. — Оказывается, на той стороне есть заготконтора. И они там принимают. Эти мешки, что нам передали, с моим коллегой вокруг озера Рица высадили опять в землю, целых два мешка, вы представляете".

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