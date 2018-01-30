Шесть каратистов из Абхазии стали первыми на соревнованиях в Сочи

Открытый кубок города Сочи по косики каратэ, в котором участвовало более 250 спортсменов, проходил в Сочи с 26 по28 января.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Амра Амичба. Шесть юных каратистов из Абхазии заняли первые места на Открытом кубке города Сочи и еще трое стали серебряными призерами. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил президент Федерации косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.

По его словам, так как турнир открытый, помимо команд Юга России, Краснодарского края, из города Ростов и Ростовской области, были приглашены и Абхазия, и спортсмены из Донецкой народной республики.

Из двадцати спортсменов, представлявших Абхазию на первенстве, девять человек заняли призовые места.

"Первые места заняли сестры Хупория – Сария и Мария. Кстати, Сария заняла два первых места, я ее выставил в двух возрастных категориях. Первыми стали также братья Ходжоян – Эрик и Артур. Напомню, что Эрик на прошедшем Чемпионате мира в ноябре 2017 года стал чемпионом. Так что мальчик очень перспективный. Обладателем кубка Сочи по косики каратэ стал, помимо них, Кирилл Пачкория", — перечислил президент Федерации косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.

А серебряными призерами стали Самир Хварцкия, Дамир Ласурия и София Авидзба.

Демис Адлейба рассказал, что в одной из весовых категорий победителями стали сразу трое абхазов.

"Хочу отметить, что в соревновании девочек восьми и девяти лет в финале встретились наши спортсменки. То есть на пьедестал вышли и обладатель кубка Сочи, и серебряный призер — спортсмены из Абхазии. Первое место заняла Хупория, а второе место София Авидзба. Третье место заняла спортсменка из города Сочи, но по национальности абхазка. Весь пьедестал был абхазским", — с гордостью сказал Демис Адлейба.

© Фото: Демис Адлейба Абхазские каратисты

Адлейба признался, что он, как тренер, говорит своим воспитанникам, что призовые места не главное.

"Ты можешь плохо выступить, а твой соперник еще хуже, кто-то из вас по–любому выиграет. Поэтому для меня самое главное, чтобы они показывали свое мастерство и умение, то, что мы в зале отрабатываем, могли применить на практике", — сказал тренер.

По его словам, в каждой весовой категории выступало от 16 до 32 спортсменов. Чтобы стать победителями, абхазским спортсменам пришлось провести шесть-семь боев.

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Адлейба назвал и имена спортсменов, которым менее повезло из-за отсутствия необходимого опыта, так как заниматься косики каратэ начали сравнительно недавно, но проявили себя достойно.

"Это Нестор Кацуба, который провел очень тяжелые бои. Мальчику всего девять лет и тренируется он три месяца. За третье место в неравном бою, так как соперник был более опытный, уступил всего лишь несколько баллов. Хочу отметить также Нарта Арсалия, Дмитрия Адлейба – хорошо проявили себя".

Федерация косики каратэ образована в 2012 году. Секции косики каратэ посещают пятьдесят человек. Занятия проводятся в помещении первой сухумской школы и в школе села Яштуха Сухумского района. В Сухуме занятия проводит Демис Адлейба, а в Яштухе ученица Демиса Адлейба, бывшая чемпионка России и Абхазии Татьяна Романова.

© Фото: Демис Адлейба Абхазские каратисты

"Ее воспитанники тоже хорошо себя проявили, хоть и недавно занимаются. Из этой секции шестилетняя спортсменка Джульетта Арутюнян была отмечена как самая юная, и ей вручили диплом "За волю к победе", — отметил Адлейба.

Адлейба рассказал и о дальнейших планах — восемь спортсменов примут участие во Всероссийском турнире косики каратэ в Москве 17 февраля, а затем в мае едут на Кубок Азии в Барнаул.

"Большие планы и, надеюсь, каждый раз будем возвращаться с победами", — сказал президент Федерации косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.

Открытый кубок города Сочи по косики каратэ, в котором участвовало более 250 спортсменов, проходил в Сочи с 26 по28 января. Девять из двадцати каратистов из Абхазии заняли призовые места на первенстве в Сочи.