Законопроект в поддержку многодетных семей разрабатывает Парламент Абхазии

Рабочая группа по разработке закона "О мерах социальной поддержки многодетных семей" провела совещание в Парламенте Абхазии во вторник 30 января.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Законопроект "О мерах социальной поддержки многодетных семей" разрабатывается в Парламенте Абхазии, сказал корреспонденту Sputnik председатель Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия.

"В декабре 2017 года было принято постановление Народного Собрания о создании рабочей группы по разработке законодательства в социальной сфере, не уточняли какого именно, так как у нас было несколько законопроектов, которые нужно доработать и принять", — добавил он.

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Закон, направленный на социальную поддержку многодетных семей, очень важен в условиях Абхазии, учитывая сложную демографическую ситуацию в республике, подчеркнул депутат Парламента.

"Вы знаете, что у нас бюджет скудный, но, учитывая наш демографический коллапс, любая помощь для этих детей, думаю, будет бесценной. Мы пока работаем над проектом закона, рассматриваем вопрос о снижении оплаты за учебу, коммунальных платежей. Также рассматриваем проекты социальной адаптации многодетных семей. Часто родители оторваны от работы, занимаясь своей огромной семьей", — сказал Джинджолия.

Депутат Парламента отметил, что зарубежом существуют микро-гранты, которые помогают людям осуществлять проекты, к примеру, в селе.

"Мы ищем различные пути, собираем информацию, учитываем опыт других стран, для того чтобы в максимально сжатые сроки предварить проект в жизнь", — заметил парламентарий.

Рабочая группа также рассматривает вопрос предоставления 20% скидки на лекарственные препараты детям из многодетных семей вплоть до исполнения им 18 лет.

"Это пока рабочие варианты, мы пока не можем говорить о том, что примем эту скидку, потому что все упирается, к сожалению, в деньги. Кто-то должен за это платить — государство, люди или фонды. Минздрав заканчивает составлять список жизненно необходимых лекарственных средств, которые могут быть использованы и в отношении многодетных семей", — сказал он.

По последним данным в Абхазии 4тысячи 598 многодетных семей.

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"Многодетной у нас признается семья, в которой трое детей. В многодетных семьях воспитывается 12 тысяч 500 детей. Надо найти золотую середину, чтобы и бюджет мог выдержать эти льготы, и реальная помощь была. Семей, в которых от 6 детей и выше в Абхазии всего лишь 57", — отметил депутат.

С января 2018 года ежемесячные пособия на каждого ребенка многодетной семьи увеличились, сказал депутат.

"Семьям, в которых от трех до пяти детей, платят по 500 рублей на каждого ребенка, эта сумма не изменилась. От шести до девяти детей сумма увеличена вдвое и составляет 1500 рублей в месяц на каждого ребенка, и от 10 детей и более сумма увеличилась втрое и составляет 3000 рублей на каждого ребенка", — подчеркнул парламентарий.

Также рабочая группа, созданная в Комитете по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны, разрабатывает закон, регламентирующий понятие "детская безнадзорность" и "беспризорност"ь.

"Самое важное — это то, что закон определит само понятие беспризорности, кого считать беспризорным и безнадзорным, какие государственные органы будут заниматься этими детьми. Очень важен вопрос как решать судьбу этих детей в дальнейшем, где-то лишение прав родителей, это крайняя мера, но и это предусмотрено", — подчеркнул депутат.

Регулярные заседания по разработке законов о беспризорных детях и социальной поддержки многодетных семей начались в январе. Работа над законопроектами должна быть завершена в течение трех месяцев.

В состав рабочей группы по разработке законов в социальной сфере вошли представители Генеральной прокуратуры, Министерства труда и социального обеспечения, юристы аппарата президента, юристы Парламента и работники адвокатского бюро.