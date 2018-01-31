Дать угля: богатства Ткуарчала, которые никому не нужны

На каких природных богатствах "стоит" Ткуарчал, почему сегодня они не востребованы, об этом читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Ткуарчал – самый богатый район Абхазии. С небольшим, но очень существенным уточнением — по природным ресурсам. История рождения города как индустриального центра Абхазии связана с обнаруженными в его окрестностях залежами угля.

По словам президента компании "Черноморские природные ресурсы" Александра Ченгелия, в районе залегает более 20 миллионов тонн угля.

"И это только официально разведанные, на самом деле запасов намного больше. О богатстве природных ресурсов района стало известно еще в XIX веке. В ткуарчалских горах пастухи находили "черные камни". Эти камни хорошо горели в кострах и давали тепло", — напомнил он.

В конце XIX века крупные бизнесмены заинтересовались этой "кладовой". Но расцвет отрасли пришелся уже на советскую эпоху.

© Фото: из архива госмузея Абхазии Старый Ткуарчал

"В 1926 году была проведена экспедиция, которая показала, что ткуарчалский уголь – единственный на Кавказе коксующийся уголь. Так началось освоение ресурсов. К тридцатым годам начинают открывать фабрики, запускать канатные дороги, строить рудоремонтные мастерские, жилые поселки и автомобильные дороги", — вводит в курс Ченгелия.

Первая шахта в Ткуарчале появилась в середине 30-х годов ХХ века, а активную добычу угля начали в мае 1935 года.

"Вскоре открылась и вторая шахта. Надо отметить, что перед началом Великой Отечественной войны Ткуарчал рассматривался как основной угледобывающий район. Впоследствии Ткуарчал стал единственным центром, который поставлял обогащенный каменный уголь на корабли Черноморского флота, потому что Донбасс был захвачен немецкими войсками", — пояснил он.

По словам президента компании, добыча угля с каждым годом возрастала, и уже в середине войны на шахтах работало более трех с половиной тысяч человек.

© Фото: из архива Павла Гамгия Старый Ткуарчал

"Недостающую рабочую силу перебрасывали сюда из Донецка и других угольных бассейнов. Уже к концу войны Ткуарчал был преобразован в город республиканского подчинения. Наш уголь имел огромное значение в промышленности", — сказал Ченгелия.

К концу Великой Отечественной в Ткуарчале уже насчитывалось до восьми площадок, на которых добывали ценный ресурс.

С освоением шахт город начал развиваться как индустриальный центр.

© Фото: из архиваАлександра Пшек Старый Ткуарчал

"Так была открыта ГРЭС, которая работала на основе местного угля, открылись заводы "Заря" и "Аргонавт". В поисках работы в Ткуарчал приезжали со всех концов Советского Союза, и локомотивом всего этого был именно уголь", — отметил он.

Однако так долго не могло продолжаться. Чем больше увеличивался объем добываемого угля, тем меньше становились разведанные запасы.

"Запасы угля в Ткуарчале были сильно истощены. И уже перед развалом СССР в районе перестали добывать уголь в таких масштабах, как это было раньше, а когда началась грузино-абхазская война и вовсе прекратили добычу. Во время войны, Ткуарчал был в полной блокаде, электроснабжение было прекращено. И в этих условиях работа шахт была невозможна. Чтобы шахта работала, нужна вентиляционная система, которая работает на электричестве, освещение и многое другое. Но так как света не было, то шахтеры свернули работу", — с сожалением добавил Александр Ченгелия.

© Фото: из архива Александра Пшек Старый Ткуарчал

После войны

После войны в условиях информационной блокады природными ресурсами никто не интересовался. О богатствах Ткуарчала вспомнили лишь два десятилетия спустя. Но, по словам Ченгелия, шахты долго простаивали, и сегодня без восстановительных работ на них невозможно работать.

"Сначала индийская компания занялась добычей ткуарчалского угля. Компания была заинтересована в покупке коксующегося угля. Вообще металлурги всего мира ищут уголь, из которого можно производить кокс. И когда эти инвесторы приехали в Абхазию, мы запустили программу по восстановлению ткуарчалских шахт. Компания взяла лицензию, участвовала в тендере. Получили право на добычу угля. Заказали проект восстановительных работ. Но потом по субъективным и объективным причинам они вынуждены были прекратить добычу угля. Одной из причин стало падение цен на уголь. Так программа была приостановлена", — с сожалением сказал глава компании.

После индийских металлургов добычей каменного угля занялись турецкие предприниматели. Однако и они спустя некоторое время вынуждены были свернуть работу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Здание Шахтоуправления г. Ткуарчал

"Также на пятой площадке работала турецкая фирма, которая добывала уголь открытым способом. Сейчас там запас угля уменьшился – пласт уходит в землю. Очень много расходов в связи с крышными работами. Пока там тоже добыча угля приостановлена. Там уже нужно переходить на подземную добычу. А эта компания подземным способом не добывает", — объяснил Ченгелия.

В городе не перестают надеяться на то, что инвесторы снова обратят внимание на их район и "поднимут" богатства на свет из ткурчалских недр.

"В первую очередь, добыча угля – это рабочие места для местных жителей и, конечно же, воскрешение города", — уверен Ченгелия.