23:23 31 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
ОВНА

31 января 1993 года: в Сухуме холод и бандиты

© Фото: предоставлено музеем Боевой Славы
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (171)
64 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника находившейся в оккупированном Сухуме пенсионерки Людмилы Тарнава от 31 января 1993 года: Итак, прошел еще один тяжелейший зимний месяц – январь. За окном лежит снег, был мороз. Очень тяжелая зима. У меня на окнах в комнате и кухне со стороны комнаты образовались на стеклах ледяные узоры! Вот такой в квартире царит холод. Я вся застыла от холода и замерла, как и мухи, вылупившиеся почему-то зимой и осевшие на моих стенах. Каждый день я их собираю и выбрасываю за окно, а они опять тут на стенах. Застыли, окоченели. Как и я. Так кому же нужна эта территория, когда почти половина людей Абхазии вымрет от голода, холода, от зверства воров и бандитов? Какой-то кучке политиканов, которые сидят сейчас где-то в тепле, с едой и в полной безопасности? А ни в чем неповинные люди вот так здесь страдают и гибнут?

Вечером, когда уже стемнело, кто-то стал настойчиво стучать мне в дверь, будто не видят, что темно, и я боюсь ее открыть. Спросила: "Кто там?" — Никакого ответа не расслышала. Может, кто из соседей. Но зачем звонить одинокой в потемках и при этом молчать? Я все равно живу здесь как заложница, хотя и у себя дома пока. Так не было страшно все эти месяцы, как сейчас, когда кругом развелось столько хулиганья и преступников…

Выяснилось, стучали в потемках ко мне эти парни, которые вселились в абхазскую квартиру – искали свечу. Ни я, ни Дареджан им не открыли, сказали, что не откроем, а Игорь, сосед, открыл. Девочки, абхазки из этой квартиры, уехали давно, а свою квартиру поручили родственнице, живущей неподалеку. Тоже абхазке. И это она дала ключ от квартиры этим ребятам. Кто они по национальности, неизвестно. Наверно, грузины. Они ее, по-видимому, знакомые. Она доверила им квартиру, а нам каково? Их 5 человек. Они уже вечером тут во дворе, говорят, дрались".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (171)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прокуратура
    Больше не прокурор

    По итогам работы расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры своих должностей лишились прокурор Алматы и заместители прокуроров областей.

  • Дымовые трубы ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    Мечты о тепле

    Привычный режим работы ТЭЦ Бишкека, нарушенный в результате аномальных холодов в Кыргызстане, возобновится только через полторы-две недели.

  • РСЗО Полонез
    "Полонез" с Лукашенко

    Беларусь не исключает возможности поставок своей самой известной военной разработки - РСЗО "Полонез" - в страны СНГ.

  • Первый урок в первом классе
    Икра заморская

    Министерство образования Латвии наградило лучших педагогов страны банками с несвежей кабачковой икрой, солеными огурцами и свеклой.

  • Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис
    Дружелюбный мэр

    Мэр Каунаса в телеэфире признал, что "отношения с Россией не входят в его компетенцию", однако он всегда выступает за дружеские отношения между всеми странами.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Вы куда собрались?

    Молдавский президент Игорь Додон жестко раскритиковал позицию руководства нескольких сел страны об объединении с Румынией.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Я себя не обделил?

    Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана опроверг слухи об экспорте электроэнергии в Афганистан по цене ниже той, по которой она продается внутри страны.

  • Рустам Иноятов
    Конец эпохи

    Рустам Иноятов освобожден от должности председателя Службы национальной безопасности Узбекистана – он занимал этот пост с 1995 года.

  • Флаги Эстонии и Украины
    Пошли на попятную

    Не выдержав настойчивых просьб Таллинна, власти Украины в ускоренном порядке удалили Эстонию из списка стран, которых Киев считает офшорами.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Азантский дольмен
Тайна места: невероятные и мистические места нашей планеты
Советы победительницы: Валерия Адлейба обратилась к участникам второго Ты супер!
Советы победительницы: Валерия Адлейба обратилась к участникам второго "Ты супер!"
Как алкоголь влияет на организм
Как алкоголь влияет на организм

Соцсети

Sputnikabkhazia