Соцсети и чем поможет государство: Хаджимба посетил Сухумский район

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел встречу с общественностью Сухумского района, в ходе которой глава государства дал оценку развитию района и рассказал о социально-экономической и политической ситуации в стране.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Развитие района

Выступая перед жителями, глава государства заметил, что Сухумский район — один из тех районов, которые преуспевают в выполнении бюджетных показателей.

"Но это не говорит о том, что Сухумский район и его руководство может быстро реализовать все задачи, которые стоят перед населением района. Да, всего несколько сот миллионов рублей направлены на Сухумский район по линии Инвестиционной программы. Наиболее важные мероприятия, которые проводятся сегодня – это водопровод, берегоукрепительные работы", — добавил президент.

Кроме того, в Сухумском районе проводятся работы из внутреннего бюджета республики, заметил Хаджимба.

"Немало было сделано работ, связанных с ремонтом дороги и укреплением опорных стен в Верхней Эшере. Немало было сделано по селам, кто хочет, видит, кто не хочет, конечно, будет закрывать глаза. Конечно, можно было сделать еще больше, и мы хотим, чтобы было больше, делаем с учетом финансовых возможностей, которые есть у страны", — подчеркнул глава государства.

Социальные сети

В своем выступлении на встрече с жителями Сухумского района президент затронул вопрос непозволительного поведения людей в социальных сетях.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба: власть огульно подвергается критике

"Я давно привык, что меня представляют и таким, и сяким, но когда это делают в отношении, предположим, тех же глав государств, с которыми мы выстраиваем отношения, когда их оскорбляют и унижают, вот это позор для всего абхазского народа. Я как-нибудь выдержу, но нам стыдно перед всеми остальными, мы практически без ограничения поливаем друг друга грязью. Поэтому многие обращаются ко мне, в том числе и депутаты Парламента, и простые люди с просьбой о возможности закрытия социальных сетей. Наверное, мы придем к общему знаменателю и примем соответствующее решение, которое позволит решить вопрос", — сказал глава государства.

Поддержка государства

Государство в силу своих возможностей оказывает поддержку культуре, науке, спорту заметил Хаджимба.

"В последние годы Абхазия вливается в общемировую культуру, наши деятели ездят по России, демонстрируют наше искусство. Многие наши спортсмены стали призерами многих соревнований, чемпионами мира, это все делается с помощью государства. Мы финансируем отдельных ребят. Месяцами, годами ведем их, но публично каждый раз говорить, что это делает государство, наверное, было бы некорректно", — отметил глава государства.

Рауль Хаджимба также коснулся вопроса внутренних политических процессов, происходящих в Абхазии.

"Конституционная реформа началась до меня, и она продолжалась долгое время, но реализация реформы началась при нас. Создана практически новая судебная система, созданы условия для работы судебных приставов, мы внедрили казначейство, которое позволяет более или менее, но жестко контролировать расходы наших предприятий, юридических лиц, государственных предприятий и структур", — подчеркнул президент.

Хаджимба прокомментировал поручение генеральному прокурору Зурабу Ачба об опубликовании списка лиц, не вернувших средства, взятые в кредит в Сбербанке Республики Абхазия.

Глава государства рассказал, что создана рабочая группа в составе председателя Национального банка, генерального прокурора, министра внутренних дел и главного судебного исполнителя. По результатам ее деятельности все материалы, подлежащие публикации, будут переданы СМИ.