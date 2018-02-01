Танками и "Градами": российские военные проведут в Абхазии 600 учений

Военные выполнят боевые стрельбы из современных бронетранспортеров БТР-82А, новейших танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня "Град" и зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и "Стрела-10".

СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Подразделения российской военной базы Южного военного округа, расположенной в Абхазии, в рамках боевой подготовки в текущем году проведут около 600 тактических занятий и учений. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военные выполнят боевые стрельбы из современных бронетранспортеров БТР-82А, новейших танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня "Град" и зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и "Стрела-10".

"Ведение огня будет осуществляться по целям, имитирующим авиацию, укрепленные пункты управления, бронированную технику и живую силу условного противника на расстояниях от 100 до 30 000 метров. Около половины стрельб будут проведены в темное время суток", — отмечает пресс-служба ЮВО.

Учения военных пройдут в горно-лесистой, прибрежной и степной местности пяти общевойсковых полигонов – "Нагвалоу" и "Цабал" в Абхазии, "Капустин Яр" и "Ашулук" в Астраханской области, а также "Молькино" в Краснодарском крае.

В среднем каждый военнослужащий базы за 2018 год проведет в полевых условиях около трех месяцев. Всего будет организовано более 40 полевых выходов, длительность каждого из которых составит от 14 дней до двух месяцев.

В течение года в тактических мероприятиях боевой подготовки примут участие тысячи военнослужащих разнородовых подразделений базы, будет задействовано свыше 500 единиц различной военной техники.