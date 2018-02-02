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Каталог предприятий 2018

Юбилейный каталог предприятий Абхазии стал экологическим

© Sputnik Амра Амичба
В Абхазии
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Торгово-промышленная палата Абхазии издала юбилейный "Каталог предприятий 2018 года", презентация которого прошла в пятницу 2 февраля.

СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Амра Амичба. Десятый "Каталог предприятий 2018 года" Торгово-промышленной палаты Абхазии посвящен экологии республике и защите окружающей среды, об этом корреспонденту Sputnik сообщила вице-президент ТПП Тамила Мерцхулава.

"Мы не зря подняли вопросы экологии. Мы всегда говорим, что Абхазия привлекательна своей красивой уникальной природой, богата природными ресурсами. Благосостояние нашего государства, нашего подрастающего поколения, развития нашей экономики, в первую очередь сельского хозяйства, туризма и многих других отраслей, зависит в том числе и от благополучия окружающей среды. Считаем необходимым сохранять экологию и ту красоту, которая была подарена богом, — сказала Мерцхулава. — Каталог несет своего рода лозунг – обращение ко всему сообществу, не только предпринимателям, бережно относиться к своей природе".

В каталог предприятий вошли данные о 1850 предприятиях республики. Прошлогодний каталог содержал сведения о 1500 компаниях.

Презентация нового каталога предприятий ТПП 2017 в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сельскохозяйственный каталог издала ТПП Абхазии

"Работа по данным, которые указаны в каталоге, проводилась совместно с Министерством по налогам и сборам. Мы вплотную работали, и мы им благодарны за то, что предоставляли информацию. Наши сотрудники перепроверяли, звонили каждому индивидуально. Это колоссальная работа, которая проводилась сотрудниками палаты, — заметила вице-президент ТПП Тамила Мерцхулава. — Каталог содержит информацию о разных видах услуг, оказываемых нашими предприятиями. Несмотря на разные препятствия и препоны, возникающие в развитии экономики, экономика нашей республики развивается с каждым годом динамичнее. Появляются новые производства, оказываются новые виды услуг, увеличивается количество предпринимателей. Все это содержится в каталоге".

По ее словам, в последние годы популярность издания возросла, поступают запросы на каталог из Российской Федерации от представителей бизнес-сообщества.




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