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Пресс конференция ко дню борьбы с раковыми заболеваниями

Врачей поразили показатели раковых заболеваний в Абхазии

© Sputnik Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Ежегодно в Абхазии выявляют до 500 онкозаболеваний, сказал на пресс-конференции в Sputnik главный врач Национального онкологического центра Абхазии Лев Аргун.

СУХУМ, 2 фев — Sputnik, Сария Кварацхелия. В Абхазии среди онкологических заболеваний чаще всего выявляются рак легких и заболевания молочной железы, сказал на пресс-конференции в Sputnik главный врач Национального онкологического центра Абхазии Лев Аргун.

"Лидирующим в Абхазии был и остается рак легких. Но последние годы показатель заболеваемости раком молочной железы нас поразил. Есть определенные проблемы мужской и женской репродуктивности, и во всем мире есть отделения специальные. Мы же, учитывая наш менталитет, в августе 2017 года решили открыть отделение онко-пластической хирургии, маммологии и гинекологии, которая занимается своевременным выявлением и лечением заболеваний раком у женщин. Заведующий отделением Мрамза Кварчия", – сказал Лев Аргун.

Как отметила сама Мрамза Кварчия, с августа 2017 года в отделении хирургии, маммологии и гинекологии было проведено 58 маммологических и гинекологических операций.

"Сегодня в нашем отделении каждая женщина может сделать маммографию и получить необходимое обследование, – отметила она. – Важно донести до каждой женщины, начиная от репродуктивного возраста, 18 лет, нужно обратиться к гинекологу и маммологу".

В целом, по словам главного врача Национального онкологического центра Абхазии Льва Аргун, ежегодно в Абхазии выявляют до 500 онкозаболеваний.

"Если говорить в среднем, сколько человек с различными онкологическими заболеваниями выявляется в Абхазии самим онкодиспансером, то это цифра составляет примерно 500 человек. Если говорить о показателе смертности же, например, за предыдущий год, в Абхазии 134 единицы", — констатировал он.

Врач заполняет карту пациента
© Fotolia/ Narong Jongsirikul
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При онкологическом центре, как отметил Аргун, также работает психолог, который оказывает больным необходимую психологическую помощь.

"С прошлого года я подыскал профессионального психолога, который работает с нашими пациентами, в первую очередь с женщинами. Роль психолога немаловажна", — считает главный врач онкологического центра.

Лев Аргун также отметил, что заболевание раком – это не приговор, и что на ранних стадиях оно лечится. Главное – своевременно обратиться к врачу.

"Примерно 70% людей прощаются с болезнью, если они обращаются на ранних стадиях. Рак – не приговор. Есть полная излечимость на первых и вторых стадиях", – заметил доктор.

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day). Он был учрежден Международным союзом борьбы против рака (International Union Against Cancer, UICC) с целью привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме.




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