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Ветеран ВОВ Валентина Шульгина.

Свидетель Сталинграда: в Абхазии живет последняя участница великой битвы

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Лица Победы (84)
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Валентина Шульгина - единственная участница Сталинградской битвы, которая дожила до 75-ой годовщины победы в этом великом сражении против фашистской Германии.

Sputnik

Телеграмма и букет роз от Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин прислал поздравительную телеграмму участнице Сталинградской битвы Валентине Шульгиной по случаю 75-й годовщины победы в этом историческом событии, сообщает Посольство России в Абхазии в пятницу 2 февраля.

"В телеграмме Путин выразил ветерану — единственному живому участнику той битвы — благодарность за бессмертный подвиг, за личный вклад в великую победу", — сообщил советник-посланник посольства Юрий Ясносокирский, который в пятницу привез домой ветерану телеграмму от президента России и букет алых роз.

95-летний ветеран уже становилась героем материала Sputnik. Тогда она рассказала, что к началу Великой Отечественной войны ей исполнился 21 год и, окончив Томский медицинский институт, она устроилась сельским врачом. О начале войны Валентина узнала по радио.

Ветеран ВОВ Валентина Шульгина.
© Фото: из личного архива Валентины Шульгиной
Ветеран ВОВ Валентина Шульгина.

"Немец уже взял Брест и другие города, подошел к Москве. Нас вызвали в военкомат, всех поставили на строгий учет и 24 августа 1941 года меня из Томска направили в город Омск. В Омске формировались дивизии из выпускников танкового, пехотного и артиллерийского училищ. Меня назначили командиром санитарного взвода", — вспоминает о начале войны ветеран.

В подчинении Валентины Шульгиной был 21 человек. После двухнедельного пребывания в Омске взвод Шульгиной эшелоном был отправлен в Сталинград.

"Нас выгрузили на станции Катлубань. У нас был всего один пулемет "Максим" и одна винтовка. Мы пошли прямо на передовые позиции. Немец ужасно рвался к городу. Так мы подошли к позициям, где нас отдали в подчинение армии Чуйкова. Сколько мы ни обороняли Сталинград, но все же немцы смогли прорваться в город. Все нефтяные трубы полопались, вокруг все горело. Кругом были слышны стоны раненых", — с волнением рассказывает Шульгина.

Вкус победы сменил голод

По словам ветерана, армия Чуйкова вела непрерывные бои до ноября. Вот как вспоминает это время Валентина Шульгина: "Есть было нечего. Солдаты убивали лошадей, под пулями пробирались к ним и наедались мяса до тех пор, пока не лопались их желудки".

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В ноябре 1942 года к армии Чуйкова присоединилась армия Жукова, на вооружение поступили "Катюши".

"После такой поддержки мы начали готовиться к наступлению. За каждый дом шли непрерывные бои. Немцы подтянули тысячи танков и самолетов, но мы все же смогли 2 февраля предъявить первый ультиматум. Тогда немцы отказались, но уже десятого февраля они капитулировали. Паулюс вместе со своей армией вышел и сдался в плен", — с улыбкой произнесла Шульгина.

После полуторанедельного пребывания в освобожденном Сталинграде взвод был отправлен в Мичуринск на переформирование, после чего Валентину Шульгину направили на Курско-Орловскую дугу.

"Там в один день 20 девушек были задавлены немецкими танками. Мы тогда готовились к атаке, артподготовка шла 12 часов, потом мы пошли в атаку за Родину, но немцы прорвали нашу оборону и на танках начали давить наших девушек, которые вытаскивали раненых", — со слезами вспоминала она.

После победы в Курско-Орловской битве Валентина Шульгина прошла Белоруссию, Польшу, Чехословакию, Кенигсберг и так до Берлина.

"На Рейхстаге есть моя надпись, чем очень горжусь", — сказала ветеран.

После взятия Берлина Шульгина была направлена на войну с Японией.

"Когда мы прибыли, японцев уже не было, остались только смертники", — вспоминает она.

На подводных лодках у берегов Японии Валентина Шульгина прослужила до 1956 года, в том же году она с мужем переехала в Абхазию.

"Мой муж был подводником-атомщиком. Из-за отсутствия должной защиты на подлодке он заболел белокровием, и мы приехали сюда", — сказала Шульгина.

После окончания Великой Отечественной войны Валентина Шульгина окончила Московский финансовый университет и много лет проработала бухгалтером.

За мужество, проявленное в боях за Сталинград, Валентина Ефимовна награждена медалью "За отвагу" и орденом Красной Звезды за Курско-Орловскую битву.

Темы:
Лица Победы (84)

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