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Лопата в земле

"Шлиман" из Ачандары: в Абхазии найдены древние артефакты

© Fotolia/ Primastock
В Абхазии
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Вскапывая землю на своем приусадебном участке, житель села Ачандара Гудаутского района Рустам Чхебелия наткнулся на древнее захоронение.

СУХУМ, 3 фев — Sputnik. Останки человека, бронзовый шлем, наконечники, копья и украшения были найдены в селе Ачандара Гудаутского района 31 января. Археологи предполагают, что находка относится к периоду поздней античности и раннему средневековью.

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Вскапывая землю на своем приусадебном участке, житель села Ачандара Гудаутского района Рустам Чхебелия наткнулся на древнее захоронение.

В могиле, по словам Чхебелия, лежали останки человека, бронзовый шлем, наконечники, копья и другие украшения. Ученые предполагают, что находка относится к периоду поздней античности и раннему средневековью.

Рустам признался, что не сомневался, что его находка представит огромный интерес для археологов и историков.

"На этой территории часто велись раскопки. Мне повезло. Это не клад. Я нашел захоронение возле наших могил. Останки лежали так же, как мы сегодня хороним людей. Там лежал разломанный бронзовый шлем, наконечники, копья и украшения", – сказал он.

Все украшения счастливчик сдал "кому нужно".

"Я ничего ни от кого не скрываю, как пишут в интернете. Я не стремился стать знаменитым, когда сдавал найденное. Это ведь захоронение! Близкие не уговаривали меня молчать. Мы семьей приняли такое решения, понимая, что это историческая ценность. Я позвонил археологам, уточнил, что в таких случаях делать. Потом все вместе поехали к президенту (глава республики Рауль Хаджимба-ред.), и он дал распоряжение. Приехали ко мне и все по описи забрали. Не жалею, что стал сопричастным этому историческому событию", – признался Рустам.

При оформлении ценных предметов присутствовали правоохранительные органы, археологи и директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.

По словам Джопуа, материалы нужно для начала изучить, чтобы точно определить их период и ценность.

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Место, где было найдено захоронение – известный могильник Цоухуа, на котором велись раскопки известными археологами Михаилом Гумба, Аликом Габелия, Александром Скаковым и Аркадием Джопуа.

В начале 2000-х годов абхазские и российские археологи возобновили широкомасштабное изучение древностей Абхазии, где Институт археологии проводил работы совместно с Абхазским институтом гуманитарных исследований и Абхазским Государственным музеем.

Могильник Цоухуа VI- IV веков до нашей эры, расположенный в селе Ачандара Бзыбской Абхазии, — один из первых памятников, изучавшихся экспедицией. Археолог Александр Скакова в своей работе по этому могильнику писал:

"Этот могильник был оставлен группой сельского населения, в которой, судя по отсутствию предметов вооружения и достаточно бедному инвентарю, не было представителей воинской верхушки общества. Инвентарь погребений, принадлежавших хорошо известному по письменным источникам племени абазгов, находит некоторые аналогии в материалах знаменитых памятников Цебельды. Жители села Ачандара передали экспедиции яркий комплекс вещей второй четверти — конца V века до нашей эры, содержавший редкую бронзовую "эгретку" — богато орнаментированное ажурное украшение головного убора".

По словам Рустама Чхебелия, ценные находки переданы в банк на хранение.




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