Рады каждой собаке: как живет "Багира"

Проблема бродячих собак в Абхазии порядком надоела всем, но лишь Саида Отырба и Карина Эксузян из Гагры вместо пустых сетований приняли волевое решение – помогать обездоленным дворнягам.

Корреспондент Sputnik побывал в приюте "Багира", где у каждой собаки появляется шанс на новую жизнь.

Бадри Есиава, Sputnik

Слепая любовь

Все началось с того, что алабай Саиды Отырба по кличке Багира стал жертвой сезонной "охоты" на собак в Гагре. Потеря любимца стала для нее настоящей трагедией, ведь Багира была практически ее четвертым ребенком.

© Фото: предоставлено Еленой Зарандия Приют жизни: как сухумчанка помогает бездомным животным

"Мы открыли эту передержку в августе 2017 года после смерти моей собаки. Была сезонная "чистка", и ее отравили. В честь Багиры мы и назвали наш фонд помощи домашним животным. У нас ведь никто не смотрит, есть ли на собаке ошейник, какой она породы и тому подобное. За отстрел одной собаки платят 500 рублей и, конечно же, тем, кто этим занимается, главное — убить больше, чтобы больше заработать", — поделилась печальной историей Саида.

На сегодняшний день в приюте ждут своих будущих хозяев 32 собаки, но две из них пользуются особой любовью Саиды и Карины – это Джессика и Слепыш, чьи истории не смогут оставить равнодушным даже самого черствого человека.

В период очередного "похода" на домашних животных в Гагре Саиде сообщили, что по городу блуждают три молодые собаки, мать которых застрелили местные "догхантеры", и в ближайшие часы их постигнет та же участь. Мешкать было нельзя.

Саида и Карина тут же поехали забрать обреченных на смерть животных. Там их поджидал неожиданный сюрприз. Щенков взял под свою опеку и терпеливо ухаживал за ними старенький слепой пес. Слепыша были вынуждены разлучить с его приемышами, но, как оказалось, ненадолго.

Женщинам были неописуемо удивлены, когда на следующее утро увидели Слепыша, скулящего у ворот приюта. Гагрский "Хатико", пройдя через весь город, нашел своих "воспитанников" по запаху.

© Sputnik / Томас Тхайцук Приют для бездомных собак "Багира" в Гагре

"Вот четыре первые собаки, с которых и началась вся эта история. Потом мы создали свои странички в соцсетях, подключили знакомых и стали искать собакам хозяев. За это время нам удалось пристроить около трехсот собачек. В основном их забирают в города России, но есть и те, кто стали "европейцами". Например, в Германии уже пристроено семь собак, в Голландии – три, сейчас готовим документы на переезд Амура в Швейцарию. Конечно, каждое расставание мы переносим тяжело, без слез не обходится", — признается Саида.

Стать хозяином собаки из гагрского приюта не так и легко, уточняет она. Потенциальные "опекуны" должны пройти определенную проверку на надежность, сообщить условия проживания, размер доходов, график работы. Только после этого им подбирается питомец.

"Когда хотят взять собаку, мы сначала узнаем: у них дом или квартира, просим предоставить информацию об окладе, для того чтобы понять, смогут они себе позволить услуги ветеринара или нет. Сами подсчитываем их возможные расходы по уходу за собакой. Мы не перестаем следить за судьбой наших подопечных даже после того, как они попали к новым хозяевам и требуем практически ежедневно присылать нам фотографии с ними", — объяснила Отырба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Приют для бездомных собак "Багира" в Гагре

Ветеринары без диплома

Содержать приют из собственного кармана — дело сложное, признаются Саида и Карина. Помимо ежедневной кормежки, питомцы нуждаются в дорогостоящем лечении. Женщины освоили навыки ветеринаров и порой весьма грамотно ставят первичный диагноз.

По словам Саиды Отырба, чаще всего в Абхазии собаки страдают от подкожного клеща, вольерного кашля и лишая. Таких "пациентов" в приюте немало.

"Вот, наша Даная. Я ее подобрала в Новом Афоне, она была в очень тяжелом состоянии, практически с того света вытащили. Даная не могла ходить, у нее был вольерный кашель. Такое бывает только у собак, когда засоряются бронхи и образуются черви в сердце. 90% собак в Абхазии этим заражены из-за сырого климата. Есть специальные капли, которые лечат эту болезнь – доксициклин, юнидекс или стодаль", — рассказывает Отырба.

Очень часто собак приходится вывозить на обследование и лечение в Россию, как правило, с травмами: попали под колеса автомобиля, ранены из огнестрельного оружия.

Как только у животного начинаются проблемы со здоровьем, отмечают энтузиасты, хозяева не желают тратиться на услуги ветеринара и просто выбрасывают на улицу. Единственным эффективным способом контроля "бродячей" популяции Саида и Карина видят в стерилизации.

"Не каждый пойдет к ветеринару и отдаст три тысячи рублей за стерилизацию, поэтому в нашей стране должна быть государственная программа, по которой эта процедура станет не столь дорогостоящей. Многие удивляются тому, как можно такие деньги на это тратить, но хочу еще раз подчеркнуть, что это единственное человечное решение проблемы. Тем более что стерилизованную собаку всегда легче пристроить", — уверена Карина Эксузян.

По мнению ее подруги Саиды, многие жители Абхазии вынуждены экономить на своих домашних животных, так как им самим живется нелегко.

Демодекоз или, как говорят в простонародье, подкожный клещ – еще одно распространенное заболевание среди собак. Эти насекомые в прямом смысле высасывают всю жизненную энергию животного. Первым признаком наличия паразита в теле собаки – это частичное или полное облысение, покраснение кожи и ее гноение. Но и с этим можно справиться обычной, но недешевой таблеткой "бравекто" всего за две недели.

© Sputnik / Томас Тхайцук Приют для бездомных собак "Багира" в Гагре

Нередко собачки нуждаются в операционном вмешательстве. Чаще всего такие медицинские процедуры проводятся в Гагре местными ветеринарами, но нередко их приходится вывозить в Адлер или Сочи. На таможенных постах Абхазии и России Карину и Саиду уже знают все и относятся с пониманием к их труду.

Собачья "кулинария"

Питаются "постояльцы" "Багиры" два раза в день недорогим "заводским" кормом, а когда его не удается найти в магазинах, то приходится брать более дорогие аналоги.

"К сожалению, очень мало магазинов, которые нам помогают. Не знаю, может, у них не бывает просроченных продуктов, но нам ежедневно приходится покупать корм на свои деньги или на деньги волонтеров. 20-килограммовая упаковка экструдированного корма стоит 340 рублей, а когда его нет, вынуждены брать "Чаппи", который стоит 1300 рублей. В день уходит две упаковки этих кормов. Все это заливаем бульоном и добавляем фарш", — рассказала нехитрый рецепт собачьего "меню" Карина Эксузян.

Уход за собаками для Саиды и Карины стал уже образом жизни. У них не бывает ни выходных, ни праздников. Рано утром перед работой кормят собак, ненадолго отпускают побегать, а вечером все повторяется вновь. Находят время на поездки не только по Гагре, но и Пицунде, Новому Афону для того, чтобы покормить бродячих животных, которых пока не могут к себе забрать. Усталость, переживания и трата времени — ничто по сравнению с тем чувством, когда их подопечные выздоравливают и обретают новых хозяев, признались они.

© Sputnik / Томас Тхайцук Приют для бездомных собак "Багира" в Гагре

Как дети

У каждой собаки свой характер, уверена Саида. За время работы с животными она научилась обращать внимание на каждый их каприз, привычки и предпочтения. К примеру, дворняжка Джессика сильно расстроится и не перестанет лаять, если утром первым погладят кого-то другого.

"Мы сами удивляемся тому, что у нас нет непослушных собак. Даже когда они испытывают тяжелейшую боль от ран или потери конечностей, они никогда нас не кусают во время процедур. Наверное, чувствуют, что мы им хотим помочь. Карина говорит, что у нас самые лучшие в мире собаки", — смеется Отырба.

Трехногий Рыжик, который попал под поезд, несмотря на свою физическую неполноценность, был полон счастья, когда его спустили с цепи. Высунув язык, он драпанул с такой скоростью, которую не каждый здоровый пес может развить. А Слепыш в этом время играл с кусочками ваты в своей будке, из которой он выходит нечасто.

Дворовой пес Бакс мог бы претендовать на главную роль в фильме "выживший", если кинолента была бы про собак. Его сбил поезд, и как он умудрился остаться в живых, доподлинно никому неизвестно. Встреча с железным "монстром", конечно же, не осталось без последствий. Молодой Бакс заново учится ходить.

"Нам позвонили девочки и сказали, что сзади банка поезд сбил пса. Он упал между рельсами и в течение нескольких дней три раза над ним проехал поезд. Сначала мы подумали, что он мертвый, но, когда подошли ближе, поняли, что еще жив и не может двигаться. Мы его вывезли в Адлер, где сказали, что был сильный удар по голове. Вот лечим его, надеемся, что Бакс встанет на ноги", — поделилась Карина.

Сам Бакс, видимо, услышав, что речь идет о нем, вырвался из рук Саиды и, спотыкаясь, куда-то побежал. Счастью не было границ. Саида с криками "он будет ходить" ринулась за ним.

© Sputnik / Томас Тхайцук Приют для бездомных собак "Багира" в Гагре

В поисках дома

Фонд помощи домашним животным "Багира" сейчас размещается на частной территории, владельцы которой пошли "творцам добра" навстречу, но соседи жалуются на громкий лай. Саиду и Карину попросили перевезти своих питомцев в другое место в течение двух месяцев. Времени осталось не так много.

"Спасибо хозяевам, что помогли нам, но, во-первых, здесь неудобно держать такую передержку. Нет воды поблизости, рядом холм, с которого в дождливую погоду стекает вода, и мы по уши в грязи. Да и соседи жалуются на громкий лай собак. Нам хочется побыстрее построить приют, чтобы никому не мешать", — сказала Карина.

Администрация Гагры выделила земельный участок, но дело встало за возведением забора. Ускорить этот процесс пытаются подписчики фонда в социальных сетях, но этих средств недостаточно.

По подсчетам Саиды и Карины, только на постройку капитального ограждения, откуда собаки не смогут убежать, и никто им не сможет навредить, уйдет около 500 тысяч рублей. Отдаленность возможного нового приюта их не пугает. Не так давно неравнодушные люди им подарили старенькую "Ниву", а потенциальные волонтеры уже готовы оказать помощь в уходе за собаками.

К концу беседы Саида Отырба не выдержала, по ее щекам покатились слезы.

"Уже нет сил", — с дрожью в голосе прошептала она.