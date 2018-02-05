Водоемы Парка Ольденбургского восстановят в Гагре

Ремонтно-восстановительные работы в Парке Ольденбургского в Гагре в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии были начаты в октябре 2017 года.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Ремонтно-восстановительные работы в Парке принца Ольденбургского в Гагре продолжаются, и уже реконструированы два из пяти водоемов, рассказала корреспонденту Sputnik руководитель компании "ЭкоГеоПроект" Инна Барчан.

"Всего в парке пять водных бассейнов, связанных между собой каналами. Уже выполнены работы по ремонту двух водоемов, очистке их от ила и сорняков. Также укреплены откосы резервуаров и завершены работы по бетонированию и гидроизоляции дна. Общая площадь этих двух прудов составляет более двух тысяч квадратных метров", — сказала Барчан.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонтные работы в парке Ольденбургского в Гагре

Она добавила, что точно такие же работы будут проведены в остальных трех водоемах. На очереди каналы, которые связывают пруды парка между собой. Всю эту систему тоже планируется очистить от ила и мусора, демонтировать и проложить новые водоотводные лотки.

К февралю 2018 года, отметила Барчан, отремонтировано и проложено около 200 метров таких лотков.

"Вам, наверное, известно, что парк часто затапливает дождевыми водами со стороны возвышенности. Поэтому мы решаем проблему с помощью демонтажа старых аварийных участков трубопроводов в низинных местах парка, наиболее подвергнутых подтоплению и их последующей заменой. Следующей фазой будет вывод этих вод к морю и защита береговой части парка", — рассказала руководитель компании.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонтные работы в парке Ольденбургского в Гагре

В рамках программы восстановления гагрского парка будут решены также проблемы с водоснабжением, электроснабжением и благоустройством. Планируется не только воссоздать современную инфраструктуру парка, но и обогатить его новыми видами растений, а в водоемах появится еще больше рыб.

Барчан подчеркнула, что частые дожди и морской шторм внесли свои коррективы в ход ремонтно-восстановительных работ, но одна из главных сложностей заключалась в очистке бассейнов от грунта и мусора. Всего вывезли около 1500 кубометров отходов.

"Сложности также заключались в достаточно большой площади парка, а это порядка 14 гектаров, и в том, что на протяжении многих лет не выполнялись комплексные изыскания. Практически полноценной технической документации, схем существующих коммуникаций нет. По этой причине нам было мало что известно о системе коммуникаций парка, но мы провели все необходимые работы и исследования в этом направлении", — подчеркнула Барчан.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонтные работы в парке Ольденбургского в Гагре

В программу развития Гагры также входит реконструкция визитной карточки курорта — колоннады. Техническое обследование этого объекта выявило ряд серьезных деформаций в конструкции, которые будут исправлены до 2019 года, добавила Барчан.