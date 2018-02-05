13:02 05 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Ремонтные работы в парке Ольденбургского в Гагре

Водоемы Парка Ольденбургского восстановят в Гагре

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
7830

Ремонтно-восстановительные работы в Парке Ольденбургского в Гагре в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии были начаты в октябре 2017 года.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Ремонтно-восстановительные работы в Парке принца Ольденбургского в Гагре продолжаются, и уже реконструированы два из пяти водоемов, рассказала корреспонденту Sputnik руководитель компании "ЭкоГеоПроект" Инна Барчан.

"Всего в парке пять водных бассейнов, связанных между собой каналами. Уже выполнены работы по ремонту двух водоемов, очистке их от ила и сорняков. Также укреплены откосы резервуаров и завершены работы по бетонированию и гидроизоляции дна. Общая площадь этих двух прудов составляет более двух тысяч квадратных метров", — сказала Барчан.

Ремонтные работы в парке Ольденбургского в Гагре
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ремонтные работы в парке Ольденбургского в Гагре

Она добавила, что точно такие же работы будут проведены в остальных трех водоемах. На очереди каналы, которые связывают пруды парка между собой. Всю эту систему тоже планируется очистить от ила и мусора, демонтировать и проложить новые водоотводные лотки.

К февралю 2018 года, отметила Барчан, отремонтировано и проложено около 200 метров таких лотков.

"Вам, наверное, известно, что парк часто затапливает дождевыми водами со стороны возвышенности. Поэтому мы решаем проблему с помощью демонтажа старых аварийных участков трубопроводов в низинных местах парка, наиболее подвергнутых подтоплению и их последующей заменой. Следующей фазой будет вывод этих вод к морю и защита береговой части парка", — рассказала руководитель компании.

Ремонтные работы в парке Ольденбургского в Гагре
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ремонтные работы в парке Ольденбургского в Гагре

В рамках программы восстановления гагрского парка будут решены также проблемы с водоснабжением, электроснабжением и благоустройством. Планируется не только воссоздать современную инфраструктуру парка, но и обогатить его новыми видами растений, а в водоемах появится еще больше рыб.

Барчан подчеркнула, что частые дожди и морской шторм внесли свои коррективы в ход ремонтно-восстановительных работ, но одна из главных сложностей заключалась в очистке бассейнов от грунта и мусора. Всего вывезли около 1500 кубометров отходов.

"Сложности также заключались в достаточно большой площади парка, а это порядка 14 гектаров, и в том, что на протяжении многих лет не выполнялись комплексные изыскания. Практически полноценной технической документации, схем существующих коммуникаций нет. По этой причине нам было мало что известно о системе коммуникаций парка, но мы провели все необходимые работы и исследования в этом направлении", — подчеркнула Барчан.

Ремонтные работы в парке Ольденбургского в Гагре
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ремонтные работы в парке Ольденбургского в Гагре

В программу развития Гагры также входит реконструкция визитной карточки курорта — колоннады. Техническое обследование этого объекта выявило ряд серьезных деформаций в конструкции, которые будут исправлены до 2019 года, добавила Барчан.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бой Василия Левита и Евгения Тищенко на Олимпиаде в 2016 году
    Верните золото

    МОК может пересмотреть результат боя между россиянином Евгением Тищенко и казахстанцем Василием Левитом на Олимпиаде в Рио.

  • Самолет во время посадки в сложных метеоусловиях. Архивное фото
    Кубок в тумане

    Из-за плохих погодных условий самолет с кубком Чемпионата мира по футболу не смог приземлиться в Бишкеке и ушел на запасной аэродром.

  • Доллары, архивное фото
    Вы нам должны!

    За что российские предприятия задолжали Беларуси почти два миллиарда долларов, и за счет чего за год задолженность выросла почти на десять процентов?

  • Московский Кремль
    Кремлевский сейм

    В Латвии опасаются, что "рука Москвы" может дотянуться и до выборов в законодательный орган страны и повлиять на их итоги.

  • Вид Минска, архивное фото
    Обет молчания

    Представитель парламентского Движения либералов Литвы, Пятрас Ауштрявичюс считает, что Вильнюсу необходимо прекратить политический диалог с Минском.

  • Танк ИС-3 в селе Корнешты
    Осквернение на поток

    Неизвестные, осквернившие в Молдове три мемориала, посвященных Великой Отечественной войне, заявляют, что не остановятся на этом.

  • Оглашение приговора, архивное фото
    Экстремизм по науке

    Власти Таджикистана обвиняют проживающего в Австралии ученого в экстремизме и призывах к насильственной смене власти.

  • Ночной Ташкент
    Милицейский "кегельбан"

    В Узбекистане нерадивые водители сбили двух инспекторов ДПС за три дня – стражи порядка получили травмы различной степени тяжести.

  • ПДУ и телевизор
    Смотреть по-русски

    Несмотря на давление со стороны политических оппонентов, власти Таллинна вновь разместили заказ на более чем 250 телепередач на русском языке на "Первом Балтийском канале".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
"За Гассиева": драматический поединок осетина с кубинцем в Сочи
Досмотреть таможню: что показали журналистам на посту Псоу
"Досмотреть" таможню: что показали журналистам на посту "Псоу"
Структура и задачи Всемирного антидопингового агентства
Всемирное антидопинговое агентство

Соцсети

Sputnikabkhazia