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Учения МЧС на озере Рица

Спасти чрезвычайно быстро: что делало МЧС Абхазии на Рице

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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О том, как проходили двухдневные учения абхазских спасателей на Рице, читайте в материале корреспондента Sputnuik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На учения МЧС Абхазии, которые проходили на берегу озера Рица, приехали рано. Очень рано. Суббота 11:00.

"Учения начнутся примерно к двум часам дня. Пока же можно обследовать местность и взять комментарий у заместителя министра", – предложил скоротать время сотрудник пресс-службы МЧС Роберт Джопуа.

"Беда" не пришла одна. По легенде, на участке между озером Рица и "Дачей Сталина" автомобиль с пассажирами упал в озеро. Неподалеку еще и "турист" набедокурил, чем вызвал сход лавины. Спасателям надо было найти "горемыку".

Вдоль берега сотрудники МЧС разбили шатры и навесы, провели тропу для лыжников и организовали полевую кухню, мимо которой пройти не удается – спасатели зовут на чай.

Подготовка МЧС к учениям
© Sputnik / Илона Хварцкия
Подготовка МЧС к учениям

После чаепития идем обследовать территорию. Недалеко от берега приметили катер. Просимся на судно. Рулевой Никита с улыбкой встречает журналистов и устраивает небольшую прогулку по озеру.

Катер, по словам рулевого, новенький. Оснащен GPS-датчиком. На наших глазах Никита испытывает устройство. Но датчик показывает, что мы плывем по горному массиву.

Катер МЧС на озере Рица
© Sputnik / Илона Хварцкия
Катер МЧС на озере Рица

"Просто озеро Рица почему-то не показывается на датчике, – смеется он. – А вот на море прибор показывает все – глубину, местоположение и прочее. В основном мы используем катер в летнее время, когда спасаем людей, тонущих в море".

Подготовка

После небольшого озерного круиза возвращаемся на сушу, где вовсю готовятся лыжники и водолазы.

"Сначала подъезжает КамАЗ, вслед за ним БТР, потом скорая помощь и за ними машина с кинологами", — разъясняет последовательность прибытия техники помощник министра ЧС Астамур Лабахуа.

Учения МЧС на озере Рица
© Sputnik / Илона Хварцкия
Учения МЧС на озере Рица

Спасатели занимают свои исходные позиции вдоль снежной тропы, которая выведена из лесного массива к берегу Рицы.

— Начинаем! — приказывает по рации Астамур Лабахуа.

И за его приказом следуют звуки сирены.

Боевая техника подъезжает к берегу. Первыми из машины выходят водолазы, которые направляются к берегу. После них – группа кинологов с собаками, которые на лыжах прочесывают лес в поисках "пропавшего" человека.

Спасательная техника МЧС
© Sputnik / Илона Хварцкия
Спасательная техника МЧС

Следуем за лыжниками и собаками. Еще минута — и нагоняем их. Одна из ищеек — лабрадор Боня, виляя хвостом, подбегает к нам. Как выясняется в ходе разговора с хозяйкой собаки – Юлией Анисимовой, Боня – самая опытная из всех четырех. На счету собаки – целых двое найденных людей.

"Всего задействовано четыре собаки. Два лабрадора, одна японская акита и бигль. Например, вот, наша Боня, – Анисимова указывает на черного лабрадора. – уже нашла двоих людей. У других на счету пока еще ни одной души. Но они пока еще молоденькие. Только обучаем. Зато японская акита уже снималась в фильмах. Вообще, если собака нашла хотя бы одного человека, значит, она не зря воспитывалась. Сегодня же они просто будут красиво показывать, как они умеют искать людей".

Министр МЧС Лев Квициния
© Sputnik / Илона Хварцкия
Министр МЧС Лев Квициния

Возвращаемся к навесу, откуда Астамур Лабахуа дает команды, и ждем, когда начнутся главные учения. Долго ждать не приходится. Вскоре на Рицу прибывают министр с правительственной делегацией.

Спасти в три этапа

Через несколько минут зрители устраиваются у навеса на берегу, а спасатели занимают исходные позиции. По команде министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния центр по осуществлению спасательных операций особого риска начинает единовременную операцию в три этапа.

Учения МЧС на озере Рица
© Sputnik / Илона Хварцкия
Учения МЧС на озере Рица

Раздается вой сирены. Появляется вездеходная техника, карета скорой помощи и машина с кинологами и водолазами.

Сотрудники МЧС, которые контролируют, чтобы на тропе не было посторонних, никого не пропускают. Но фотокорреспондент Sputnik умудряется обойти заслон, ловко перебегает снежный овраг и направляется к водолазам в поисках интересных ракурсов.

Катер МЧС на озере Рица ведет спасательные работы
© Sputnik / Илона Хварцкия
Катер МЧС на озере Рица ведет спасательные работы

Водолазы в считанные секунды выбегают из машины, надевают на себя гидрокостюмы, акваланг и быстрым шагом направляются в сторону катера, который уже мчится к ним. Через пару минут ныряльщики уже работают в озере. 

Учения МЧС на озере Рица
© Sputnik / Томас Тхайцук
Учения МЧС на озере Рица

В это время группа спасателей на лыжах ищет туриста в горах, а кинологи прочесывают лесной массив. Найти "потеряшку" собакам удается очень быстро.

"Они идут на запах человека, – поясняет кинолог Юлия Анисимова. – Чувствуют его. И потому найти пропавшего человека, особенно в лесу, им не трудно".

Водолазы тоже уже справились с поставленной задачей и вместе с группой фельдшеров на носилках несут "утонувшего" в озере к карете скорой помощи. Операция проходит успешно.

Спасение утопающего
© Sputnik / Илона Хварцкия
Спасение утопающего

"Погружаться в воду для нас не ново. В летнее время на море приходится часто искать и спасать тонущих, – признался уже на берегу запыхавшийся водолаз Александр Чачев. – В воде сейчас находились всего пять минут. Для нас это немного. Обычно от 20 минут до двух часов. Но это были учения, которые я оцениваю на четверку. Все-таки на учениях не так выкладываешься, как в реальной жизни".

У скорой помощи, к которой доставили "пострадавших" удается поговорить с одним из "актеров" – рядовым пожарно-спасательной части Фаридом Ферзба.

"Учения прошли хорошо. Ребята в течение 20 минут развернули всю операцию. Правда, для меня было непривычно то, что я был не в роли спасателя, а в роли спасенного. И по ощущениям скажу, что спасать намного интереснее", – с улыбкой признался он.

Учения МЧС на озере Рица
© Sputnik / Илона Хварцкия
Учения МЧС на озере Рица

Остается последний этап учений – ликвидация снежной лавины. Группа саперов отправляется на снегоходах к горному склону и готовит взрыв.

— Ну, что там у тебя? Готов? – контролирует процесс по рации Астамур Лабахуа.

— Пару минут, – докладывает сапер, садится на снегоход и отъезжает подальше.

Еще минута, и раскатывается грохот под продолжительные аплодисменты наблюдателей. Все получилось.

Министр благодарит спасателей.

"Как вы сами понимаете, работать в таких условиях сложно, но ребята справились, – прокомментировал министр Лев Квициния. – Особые силы были уделены на поставку техники. Дорога была сложная, было много препятствий, и тем не менее мы смогли спустить катера на озеро и провести полномасштабные учения".

Вторые по счету двухдневные учения МЧС Абхазии в горах прошли 3 и 4 февраля в районе Рицы. В учениях было задействовано более 50 сотрудников ведомства и около 20 единиц техники.




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