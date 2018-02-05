Абхазские шахматисты пробились в середину турнирной таблицы "Moscow open 2018"

Международный шахматный фестиваль "Moscow open 2018", в котором участвовали свыше 1000 юных шахматистов из 30 стран мира, проходил в Москве с 25 января по 3 февраля.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Абхазские юные шахматисты успешно выступили на фестивале "Moscow open 2018", считает президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

"Кто достиг середины турнирной таблицы, мы уже оцениваем как положительный результат, — отметил он. — В этом году более амбициозные планы строили. Но так получилось, что наши самые перспективные спортсмены заболели и выбыли из соревнования".

© Sputnik / Томас Тхайцук Тужба об участии Абхазии в Moscow Open: надеемся на прорыв

Лучший результат абхазских шахматистов среди мальчиков до 15 лет у Леона Шамба. Он занял 20 место при 60 участниках.

"Леон бывал на различных чемпионатах за пределами Абхазии, достаточно опытный шахматист. Из девяти встреч — пять побед, четыре поражения – это пять "очей". Среди мальчиков до 13 лет сухумский школьник Даниэль Полей, набрав 4,5 очка, занял 63 место среди 200 участников. Это уже верхняя часть турнирной таблицы. Также положительно оцениваем выступление Тристана Кварацхелия. Среди мальчиков до 11 лет занял 87 место среди 212 участников", — перечислил президент Федерации шахмат Абхазии.

Константин Тужба заметил, что на фестивале "Moscow open 2018" абхазская делегация была одной из многочисленных – состояла из пятнадцати юных шахматистов.

"На протяжении десяти лет каждый год ездим на соревнования. Это очень хороший опыт – дети соревнуются с сильными шахматистами. Это соревнование отличается и тем, что оно одно из тех редких соревнований, где мы можем выступить под абхазским флагом, — подчеркнул Тужба. — Это не только хороший опыт, это познавательно, это знакомства, это продвижение Абхазии – о нашей стране много узнают. Ребята развиваются. И дети, которые занимаются шахматами, будут более тщательно и лучше готовиться, чтобы выехать за пределы Абхазии".

По словам Константина Тужба, фестиваль патронирует правительство Москвы, Министерство спорта Российской Федерации.

"Соревнование — одно их крупнейших в Европе, съезжаются полторы тысячи шахматистов, из них детей больше тысячи. На фестивале были шахматисты со всех континентов, включая Южную и Северную Америку, Индию и Китай. Уровень игры сильный.

Призовой фонд турнира свыше семи миллионов рублей. Только за первое место там победитель получает 500 тысяч рублей. Дети-победители номинируются грантами "Газпрома" и, кроме того, получают бесплатный выезд на чемпионаты мира и Европы. Так что стимулы большие", — подчеркнул глава Федерации.

Тужба отметил высокий уровень подготовки шахматистов, которые съезжаются на фестиваль "Moscow open 2018"

"Хотелось бы занять более высокие места, но это не так просто, потому что на фестиваль приезжают уже в таком возрасте дети-профессионалы, которые в общеобразовательную школу не ходят, а посещают специализированную школу, чтобы стать профессиональными спортсменами. Родители всем жертвуют, постоянно с одного турнира на другой везут детей, и они там выступают. А родители наших спортсменов пока не готовы к таким жертвам ради спорта. Мы, и я в том числе, ставим другую задачу – гармоничное развитие ребенка, и при этом не отрывать его от школы", — сказал президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

Международный шахматный фестиваль "Moscow open 2018", в котором участвовали свыше 1000 юных шахматистов из 30 стран мира, проходил в Москве с 25 января по 3 февраля.