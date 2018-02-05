5 февраля 1993 года: сход в Новом Афоне

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Согласно сообщению газеты "Республики Абхазия", 5 февраля 1993 года в Новом Афоне состоялся сход общественности города и расквартированных здесь военнослужащих Вооруженных сил Республики Абхазия.

"В сходе приняли участие депутаты Парламента Абхазии и сотрудники правоохранительных органов. Выступившие на сходе Радион Джинджолия, Амиран Векуа и Владимир Аргун, чьи сыновья погибли, защищая Абхазию, призвали и стар и млад, независимо от национальности, объединиться в борьбе против грузинских захватчиков", – говорится в сообщении.

На сходе также выступили депутаты Верховного Совета Абхазии Валерий Кварчия и Виктор Логинов, представитель осетинского народа Георгий Доев и другие.

"Выступившие подчеркивали необходимость в этот час тяжелых испытаний сплотиться всему народу вокруг идеи свободы Абхазии, противопоставить врагу организованность на фронте и в тылу. К этому обязывает и слава наших предков – абасгов – защитников стоявшей на месте Нового Афона древней крепости Анакопии", – пишет издание.

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