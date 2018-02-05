19:26 05 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Новый Афон

5 февраля 1993 года: сход в Новом Афоне

© Фото: Архив
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (176)
28 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Согласно сообщению газеты "Республики Абхазия", 5 февраля 1993 года в Новом Афоне состоялся сход общественности города и расквартированных здесь военнослужащих Вооруженных сил Республики Абхазия.

"В сходе приняли участие депутаты Парламента Абхазии и сотрудники правоохранительных органов. Выступившие на сходе Радион Джинджолия, Амиран Векуа и Владимир Аргун, чьи сыновья погибли, защищая Абхазию, призвали и стар и млад, независимо от национальности, объединиться в борьбе против грузинских захватчиков", – говорится в сообщении.

На сходе также выступили депутаты Верховного Совета Абхазии Валерий Кварчия и Виктор Логинов, представитель осетинского народа Георгий Доев и другие.

"Выступившие подчеркивали необходимость в этот час тяжелых испытаний сплотиться всему народу вокруг идеи свободы Абхазии, противопоставить врагу организованность на фронте и в тылу. К этому обязывает и слава наших предков – абасгов – защитников стоявшей на месте Нового Афона древней крепости Анакопии", – пишет издание.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (176)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Церемония подписания двусторонних югоосетино-науруанских межгосударственных документов
    Без виз

    Министр иностранных дел Южной Осетии и президент Науру Барон Дивавеси Вака подписали соглашение об отказе от виз при взаимных поездках граждан.

  • Сотрудники Дорожно-патрульной службы в Баку
    Аварийно-опасный участок

    В Баку молодая девушка исполнила "зажигательный" танец на крыше стоящего на проезжей части авто – видео появилось с соцсетях, полиция не в курсе.

  • Город Ереван
    "Мужик в пиджаке"

    Критики продолжают настаивать на том, что памятник Араму Манукяну - одному из основоположников Первой республики Армения, полная безвкусица.

  • Паспорт гражданина РФ и ручки на столе, архивное фото
    Из первых рук

    Мама юной шахматистки из Казахстана Бибисары Асаубаевой заявила о желании получить российское гражданство для дочери из рук президента Владимира Путина.

  • Мужчина держит в руке обложку для водительских прав. Архивное фото
    Права, пожалуйста!

    Прокуратура Кыргызстана заинтересовалась тем, как мужчине с диагнозом "умственная отсталость" удалось получить водительские права.

  • Американские и немецкий военнослужащие, архивное фото
    Американский гость

    Представители Пентагона и Бундесвера приехали в белорусскую воинскую часть: что обсуждают стороны – в материале Sputnik.

  • Трамвай в Риге
    На одну пенсию

    Почему российским пенсионером в Риге быть выгоднее, чем латвийским - местные журналисты подсчитали выплаты и льготы.

  • Режиссер Йонас Вайткус
    Литовский "Вайнштейн"

    Выпускница Вильнюсской академии художеств Симона Бекшайте обвинила режиссера, главу Русского драматического театра Литвы Йонаса Вайткуса в домогательствах.

  • Больничный коридор
    Больничный бизнес

    Исполняющая обязанности мэра Кишинева предположила, что в больницах процветает бизнес: такая торговля не ведется ни в одной стране мира.

  • Церемония подписания двусторонних югоосетино-науруанских межгосударственных документов
    Без виз

    Министр иностранных дел Южной Осетии и президент Науру Барон Дивавеси Вака подписали соглашение об отказе от виз при взаимных поездках граждан.

  • Сотрудники Дорожно-патрульной службы в Баку
    Аварийно-опасный участок

    В Баку молодая девушка исполнила "зажигательный" танец на крыше стоящего на проезжей части авто – видео появилось с соцсетях, полиция не в курсе.

  • Город Ереван
    "Мужик в пиджаке"

    Критики продолжают настаивать на том, что памятник Араму Манукяну - одному из основоположников Первой республики Армения, полная безвкусица.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Грид-герлз перед стартом гонки на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе Формула-1 в Сочи
Смотрите, от чего отказалась "Формула-1": грид-герлз
Фотограф из Китая выиграла в автоматах свыше 7000 игрушек
Погребенная под "мишками": китаянка хвастается коллекцией из 7000 игрушек
Структура и задачи Всемирного антидопингового агентства
Всемирное антидопинговое агентство

Соцсети

Sputnikabkhazia