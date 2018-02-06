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"Марс" Абхазию не "атакует": санврач успокоила поклонников лакомства

CC0
В Абхазии
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Новость о том, что компания "Марс" собирается отозвать часть своей продукции, произведенной в Ирландии, по причине возможного наличия в ней острой кишечной палочки, распространилась в конце января 2018 года.

СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Угрозы для жителей Абхазии от шоколадных конфет "Марс" нет, сказала в интервью радио Sputnik главный государственный санитарный врач республики Людмила Скорик.

"Шоколад проходит довольно серьезную термическую обработку и, скорее всего, к нам такая продукция вообще не попадает, так как мы получаем их от производителей Российской Федерации. Я не думаю, что компания "Марс" завозит к нам собственную продукцию и, если бы они завозили, то мы четко об этом знали бы. У меня такой информации на данный период нет", — отметила Скорик.

Санитарный врач подчеркнула, если в России возникла бы такая проблема, то Роспотребнадзор обязательно уведомил бы об этом своих коллег из Абхазии.

"За столько лет своей работы, я еще не слышала, чтоб к нам поступала продукция с такими инфекциями. У нас хорошо тем, что проходит двойной контроль – Роспотребнадзором и нашими службами", — сказала главный государственный санитарный врач.

По данным Агентства продовольственной безопасности (АПБ), компания "Марс" объявила о намерениях отозвать продукцию под товарными знаками Galaxy Smooth Milk и Maltesers Fun Size.




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