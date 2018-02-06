Оттенки черного: перемены в РУСДРАМе

В Русском драматическом театре имени Искандера полным ходом идут ремонтные работы в фойе. О том, какие изменения готовят "искандеровцы" для своего зрителя, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Через главную дверь в здание РУСДРАМа не пробраться. Только через "черный" вход, путь к которому лежит через дворик. Открываем тяжелую металлическую дверь и сразу попадаем в закулисье. Со сцены доносятся голоса. Не актеров, а декораторов, которые готовят реквизит к гастролям в Питере. Рабочие так увлечены процессом, не замечают "проникнувших" в гости журналистов. Но от директора театра Ираклия Хинтба не ускользает любое изменение в "мизансцене".

© Sputnik / Томас Тхайцук Новый лифт

"Это мы готовим декорации "Пяти вечеров" к гастролям в Питере. Сейчас мы изготавливаем новую шахту и новый лифт. Для того чтобы удобно было его транспортировать в Санкт-Петербург, надо его делать на металлической основе", – с улыбкой поясняет Хинтба и предлагает пройти в фойе, где сейчас идет ремонт.

Театр должен иметь свое лицо

Фойе РУСДРАМа совсем не узнать. Голые стены, кое-где выровненные штукатуркой, стремянки и ведра с краской. Часть стен уже покрашена, а часть только подготавливается. Окрашивать будут в три цвета – черный, терракотовый и серо-песочный.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонт в фойе РУСДРАМа

"Ремонт производят сами работники театра. Мой заместитель Денис Джопуа лично этим занимается, и даже красит сам. Мы тут как одна семья, которой небезразлично, как выглядит наш дом. Это госучреждение, к которому мы относимся не как к сугубо казенному, а как к нашему дому", – отметил директор.

Действительно так. Видим сотрудников театра Аслана Куркунава и Инала Джалагония, которые переквалифицировались в штукатуров.

"Мы уже проштробили каналы, проложили проводку там, где нужно было. Вот здесь стояли колонки, – Аслан Куркунава указывает на стену. – Мы их подняли наверх, чтобы они были менее заметны. Потом местами зашпаклевали стены и подождали, пока шпаклевка высохнет. И вот уже стены готовы. Уже сегодня должны завершить основной объем работ".

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонт в фойе РУСДРАМа

Появляется работник с ведром краски и валиком, начинает наносить на стену серые тона. Предлагаем свою помощь. "Искандеровцы" не против. Берем валики и пробуем себя в роли маляров. Серо-песочная краска ровно ложится на стену, без "прокрасов".

Дизайнерское цветовое решение

Фойе будет в трех цветах – черном, терракотовом и серо-песочном.

"Ранее мы сделали определенные изменения в самом зале: закрасили портал в черный цвет, мы как-то углубили цвета, сделали зал глубоким и насыщенным. Теперь же надо связать фойе со зрительным залом, то есть должно быть единое пространство, – пояснил директора РУСДРАМа. – И поэтому здесь такое цветовое решение. Черный, который есть также у нас в зале и который считается главным театральным цветом, и мы выкрасили в черный цвет потолок фойе. Так и дизайнерски выглядит все намного эффектнее. Мы ввели в фойе терракотовый цвет, который также основной цвет нашего зрительного зала, и серо-песочный цвет, который помогает оттенить цветовую насыщенность пространства".

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонт в фойе РУСДРАМа

Все ради того, чтобы у РУСДРАМа появилось свое уникальное лицо.

"Те решения по цвету, которые были в этом театре реализованы, не повторяются в других учреждениях культуры", – добавил Хинтба.

Направляемся в сторону буфета, который тоже ждут кардинальные изменения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонт в фойе РУСДРАМа

"У нас пройдут изменения в зоне буфета. Все шкафы, холодильники, которые раньше тут стояли, их теперь не будет. Тут тоже будет единое пространство, выкрашенное изнутри терракотовым цветом и с точечным галогеновым светом и светодиодной лампой. Будет такой очень стильный и классный буфет, которым могут воспользоваться зрители в антракте. Сам буфет будет работать только перед спектаклем, в антракте и минут 20 после спектакля", – вдохновленно рассказывает Хинтба и начинает двигаться к зрительному залу.

Главный портал в зал также покрасили в черный цвет, теперь он стал более строгим.

"На мой взгляд, входной портал теперь выглядит более солидно, — направляется он дальше вдоль стены с портретами актеров. – Здесь стена будет выкрашена в серо-песочный цвет и сюда же возвращаются портреты наших актеров".

В гардеробной же основную часть работ уже провели – стены приобрели терракотовый и черный цвета.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ираклий Хинтба

"Сейчас мы уже успели покрасить стены в гардеробной. Правда, тут пока все неприглядно выглядит, потому что мы провели такую капитальную очистку здания театра, избавились от лишнего, – говорит Хинтба. – Гардероб изнутри покрашен в терракотовый цвет. Зона, где уборные комнаты, стала черной. И на потолке мы меняем освещение – делаем яркие светодиодные лампы, чтобы эта зона была заполнена светом. Очень важно отметить, что все эти карнизы в белом исполнении смотрелись не очень, сейчас они смотрятся более эффектно".

Арт-площадка РУСДРАМа

Из фойе, как признался Ираклий Хинтба, планируют сделать сценическую площадку, которой будут использоваться для проведения камерных мероприятий.

"Эту площадку мы планируем презентовать в апреле. Будет такое арт-пространство внутри фойе для проведения мероприятий камерного формата. Возможно, творческий вечер, моноспектакль, поэтический вечер, мини-концерт на 100-120 человек", – говорит директор.

На арт-площадке будет сборно-разборная платформа с профессиональным светом и звуком.

"Зрители будут располагаться вокруг сцены с трех сторон. Это будет называться "Арт-фойе театра Искандера". Когда мы будем делать репертуар на апрель, там уже будет название спектакля и рядом "арт-фойе" или же "основная сцена". То есть у нас в театре будут работать две площадки", — пояснил Хинтба.

Зрители РУСДРАМа могут увидеть и оценить обновленный театр уже 14 февраля.