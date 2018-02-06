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Паспорт гражданина Абхазии

Юрист: ситуация с обменом паспортов в Абхазии требует правовой оценки

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Возникшие сложности в получении нового образца паспорта гражданина Абхазии провоцируют распространение коррупции и действий, обладающих признакими дискриминации, считает юрист Олег Папаскири.

СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Ситуация вокруг процедуры паспортизации в Абхазии для граждан не абхазской национальности требует правовой и политической оценки компетентными органами, сказал в студии радио Sputnik юрист Олег Папаскири.

Паспорт нового образца.
© Sputnik / Томас Тхайцук
МВД: выдача новых абхазских паспортов проходит без ажиотажа

"Когда сотрудник паспортного стола заявляет человеку о том, что он не гражданин Абхазии, то он в ответ может попросить документ, подтверждающий это. А это, ни много ни мало, указ президента и, насколько мне известно, такого документа не было ни по одному случаю. Я призываю компетентные структуры дать объективную правовую оценку ситуации и сделать шаги, рекомендации, выводы, которые сняли бы напряженность в обществе", — заявил правовед.

Паспортные столы, отметил Папаскири, стали требовать от людей документы, подтверждающие факт проживания в Абхазии с 1994 по 1999 годы – до принятия акта о "Государственной независимости".

"Эта ситуация сложилась из-за двух принятых по очереди законов о гражданстве. Первый, условно говоря, был сделан для всех граждан Абхазии, а второй ввел критерий о проживании в республике в определенный период времени. Получилось так, что этот новый закон, фактически, свое действие обратил в прошлое. В праве это называется "обратная сила закона" и здесь она недопустима. То есть, возникла правовая коллизия", — считает Папаскири.

Такая практика, добавил он, несет в себе негативные социальные и общественные последствия в будущем. По мнению юриста, возникшие массовые сложности в получении нового образца паспорта гражданина Абхазии, провоцируют распространение коррупции и действий, обладающих признаками дискриминации.

По словам Олега Папаскири, в официальной инструкции, принятой Кабмином Абхазии, в перечне необходимых документов для получения паспорта нового образца указано, что категорию лиц, нуждающихся в дополнительной проверке, определяют МВД, СГБ, МИД и прокуратура Абхазии.

"Необходимо устранить проблемы в законах, которые отсылают нас к прошлым критериям, которые сегодня уже не актуальны. Непонятно, этим людям отказали в выдачи паспорта вообще или идет некая проверка. В этом неопределенном статусе эти люди будут пребывать, пока не решится вопрос. Такие вещи нельзя умалчивать или не обращать на них внимания", — уверен Олег Папаскири.

Презентация нового образца общегражданского паспорта гражданина Абхазии прошла в Кабинете Министров республики в марте 2015 года. Первым этапом замены документа стала доставка в республику 60 тысяч паспортов в сентябре того же года. В марте 2017 года выдача новых паспортов возобновилась.

В декабре 2017 года министр иностранных дел Абхазии объявил о том, что с внутренним общегражданским паспортом нового образца можно будет пересекать абхазо-российскую границу с начала 2018 года.

Новый образец паспорта был отпечатан в российском "Гознаке". Документ обладает высокой износостойкостью и прочностью, защита документа и персональных данных владельца паспорта обеспечивается применением современных защитных технологий, включая эксклюзивные защитные признаки, разработанные для этого документа.

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