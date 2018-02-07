Вандалы осквернили мемориал защитникам Абхазии в Гудауте

Акт вандализма в отношении мемориала памяти погибшим защитникам республики в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов из поселка Алгыт села Лыхны расследуют правоохранительные органы.

СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Неизвестные осквернили еще не открывшийся мемориал в честь павших защитников Абхазии из поселка Алгыт в Гудауте, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия архитектор и автор мемориала Игорь Смыр.

"Да, это правда. Вандалы сломали несколько табличек с названиями районов страны и отломали нос скульптуре старца. Этим делом сейчас занимаются следственные органы. Завтра должны собраться ветераны войны, руководство района, жители села Лыхны, родители погибших воинов и жрецы аныха (святилища — ред.). Будем ставить вопрос о том, чтобы родственники этого человека сами его привели в милицию или к нам", — сказал Смыр.

Он предполагает, что это дело рук взрослого человека, возможно, нетрезвого. По словам архитектора, инцидент произошел в ночь с 3 на 4 февраля.

Мемориала памяти погибшим защитникам республики в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов из поселка Алгыт села Лыхны, который пострадал в результате вандализма © Sputnik Бадри Есиава

Мемориала памяти погибшим защитникам республики в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов из поселка Алгыт села Лыхны, который пострадал в результате вандализма © Sputnik Бадри Есиава

Мемориала памяти погибшим защитникам республики в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов из поселка Алгыт села Лыхны, который пострадал в результате вандализма © Sputnik Бадри Есиава 1 / 3 © Sputnik Бадри Есиава Мемориала памяти погибшим защитникам республики в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов из поселка Алгыт села Лыхны, который пострадал в результате вандализма

Строительство мемориала в честь 18 защитников Абхазии из поселка Алгыт села Лыхны началось весной 2017 года. Работы планируют завершить в марте 2018 года. Общая площадь мемориала около 230 квадратных метров.