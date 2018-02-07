Трехмерную карту полигонов в Абхазии создали российские военные топографы

На учениях военнослужащие изучили детали развертывания современной цифровой топографической системы и маскировки позиций.

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Накануне празднования Дня военного топографа, специалисты российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в полевых условиях создали 3D-модели местности полигонов Цабал и Нагвалоу. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

© Фото: Пресс-служба ЮВО Тактику обороны в горах отработали военнослужащие ЮВО в Абхазии

На учениях военнослужащие изучили детали развертывания современной цифровой топографической системы и маскировки позиций.

"На основе полученной информации специалисты произвели бумажные и цифровые карты, а также объемные планы изученной местности. При работе были учтены все имеющиеся на местности объекты, в том числе строения, горные реки, лесные массивы, склоны и овраги", — говорится в сообщении.

Пресс-служба ЮВО отмечает, что военнослужащие благодаря этой системе анализируют местность, создают цифровые фотопланы и печатают карты.

Разработанные картографический материалы и модели будут использованы при проведении ближайших ротных тактических учений с боевой стрельбой.

Всего в однодневном тактико-специальном учении приняли участие десятки солдат и офицеров, было задействовано около 10 единиц военной техники.