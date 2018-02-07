Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Жители Абхазии, имеющие российский паспорт, могут проголосовать на 16 избирательных участках на территории республики.

СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Избиратели Абхазии хотят пообщаться с кандидатами в президенты России, об этом на встрече "Клуба избирателей" сказал заместитель министра культуры Абхазии Батал Кобахия.

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"Абхазские избиратели хотят пообщаться с кандидатами в президенты. Конечно, трудно себе представить, что кандидаты смогут объездить всю Россию, и к тому же приедут в Абхазию. Но в любом случае это очень важно. Не так много иностранных государств, где с таким удовольствием голосуют и выбирают президента России. Дом Москвы имеет такие ресурсы и возможности, чтобы организовать виртуальную встречу жителей Абхазии с кандидатами в президенты России", — предложил он.

Представитель консульства России в Абхазии Алексей Иванашко ответил, что Центризбирком и Министерство иностранных дел России уже разрабатывают возможность встречи кандидатов с абхазскими избирателями.

Представитель консульства России в Абхазии также отметил, что у избирателей возникают вопросы, связанные с просроченными паспортами. Но, как он отметил, голосовать можно только по действующему российскому загранпаспорту.

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"Очень много вопросов задают о том, как действовать людям, у которых просрочен паспорт. Пока что этот вопрос стоит на повестке дня. Но, учитывая то, что в законодательстве нашем прописано, что каждый гражданин Российской Федерации, проживающий за территорией страны, обязан иметь действующий загранпаспорт, хотелось бы попросить избирателей заблаговременно решить этот вопрос. И заблаговременно подавать документы на замену загранпаспортов", – сказал он.

Новый паспорт, как сообщил представитель консульства, можно получить в течение трех месяцев.

"Если человек подает в российское загранучреждение, то согласно регламенту изготовление паспорта занимает до трех месяцев, но пятилетний загранпаспорт по статистике занимает полтора-два месяца", – сообщил Иванашко.

Руководитель Русского культурного центра Наталья Каюн считает, что избирательных участков в Абхазии недостаточно, и нужно дать возможность проголосовать жителям сел.

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"Активность населения Абхазии во время выборов в России очень большая. Я, например, боюсь, что будут очереди", – поделилась опасениями Каюн.

Ее поддержал руководитель Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия.

"Мы второй или третий раз участвуем в таком масштабном событии, как выборы президента России. Конечно, 16 избирательных округов нам недостаточно", – уверен он.

Представитель консульства согласился и отметил, что в посольстве занимаются решением этого вопроса.

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Консультант Россотрудничества Дмитрий Кононов уточнил, что списки избирателей будут составляться по факту обращения в участок.

"В памятках сказано, что человек может прийти в любой зарубежный избирательный участок, предъявить свой паспорт и попросить внести его в список избирателей. И он спокойно голосует. Списки же будут составляться по факту", – отметил Кононов.

"Клуб избирателей", организованный по инициативе ряда общественных организаций, объединяющих русскоязычных граждан Абхазии, работает под эгидой представительства Россотрудничества в Абхазии с 29 января. Цель клуба – привлечение внимания граждан России, проживающих в Абхазии, к президентским выборам в России, а также разъяснить детали процесса.