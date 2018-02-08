11:50 08 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Премьера фильма Голоса большой страны

Участник третьего "Голоса" Илья Киреев выступит в Абхазии

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
В Абхазии
Получить короткую ссылку
5530

Впервые Илья Киреев приехал с концертом в Абхазию в День всех влюбленных в 2016 году.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Участник третьего сезона телевизионного проекта "Голос" Илья Киреев выступит в Сухуме 23 февраля, об этом сообщил Sputnik сам певец.

"Я приеду со своей музыкальной программой, со своими песнями. Программа делится на две условные части, первая будет состоять из песен, которые я исполнял на Первом канале в шоу "Голос" и из моих авторских сольных композиций, которые известны "широкому слушателю в узких кругах", — пошутил он.

Певец признался, что любит Абхазию с тех пор, как впервые побывал в республике.

"Когда я был впервые в Абхазии, я был поражен природой, местными достопримечательностями. Взять одну "Брехаловку", она одна многого стоит. Мне очень нравятся мифы и легенды, связанные с Абхазией, меня, как творческого человека, это не может не трогать", — признался певец.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код

                        ©
                    Sputnik Томас Тхайцук, Астанда Ардзинба
Звезда Голоса Илья Киреев рассказал о своем визите в Абхазию

Пребывание в Абхазии, по его словам, помогает зарядиться положительной энергией.

"Безусловно, это место, где есть определенная сила, поэтому для меня приезд в Абхазию, в Сухум – это, так скажем, мини-праздник. Впервые я побывал в Абхазии два года назад. Это был большой план по знакомству с местной публикой и первый блин не стал комом, он превратился в очень сытный и вкусный пирог", — подчеркнул Киреев.

Илья Киреев в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Илья Киреев в Абхазии

Наставником Ильи был джазовый музыкант Константин Купервейс.

"Он дал мне много уроков, где рассказал и дал вводные, чтобы почувствовать музыку, а не просто транслировать ее бездушно, а именно чувствовать музыку и показывать правильные стороны своей души", — добавил Киреев.

Певец уверен, что благодаря своему наставнику стал слушать много качественной музыки.

"Я стал слушать много качественной музыки, которая привносит в человека что-то хорошее и действительно глубинное. Конечно, на меня сильное впечатление произвел  джаз, я много слушал такой музыки и привносил ее в свое творчество. Но надо отметить, что уже сейчас, по прошествии долгого времени, к этим ритмам я стал добавлять ту самую мелодию, которая близка нашему ментальному "уху", — говорит он.

Концерт российского певца Ильи Киреева состоится в ресторане "Ерцаху" 23 февраля в 20:00.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия оказывает информационную поддержку данному мероприятию.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Государственные флаги РЮО и РФ
    Все на выборы!

    ЦИК России решил открыть еще один дополнительный избирательный участок в Южной Осетии на выборах президента РФ и, возможно, не последний.

  • Бакинский бульвар
    Жаркая зима

    Чем грозит аномально теплая погода жителям азербайджанской столицы, рассказал корреспонденту Sputnik Азербайджан врач-терапевт.

  • Олимпиада молодых кулинаров
    Кулинарный фурор

    Кулинары из Армении произвели настоящий фурор в Индии на международной олимпиаде - о чем гостей с Кавказа попросил знаменитый шеф-повар?

  • Виды Астаны, архивное фото
    Во-первых, это красиво!

    Власти Астаны рассказали, какие суммы готовы платить столичные автолюбители за то, чтобы стать обладателями "красивых" номеров.

  • Директор ТЭЦ Бишкека Андрей Воропаев во время интервью Sputnik Кыргызстан
    Работа над ошибками

    Новый директор ТЭЦ рассказал, почему в морозы жители Бишкека оказались без тепла, и стоит ли опасаться повторения аварии следующей зимой.

  • Посол России в Беларуси Александр Суриков, архивное фото
    Это взаимно

    Российский посол в Беларуси Александр Суриков рассказал, когда может быть подписано соглашение о взаимном признании виз.

  • Русскоязычные СМИ Латвии
    Особое мнение

    Латвийские ученые решили разобраться, почему русскоязычные и латышские СМИ по-разному смотрят на одни и те же события, и докопались до корня зла.

  • Встреча Дали Грибаускайте с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином
    Тяжелое соседство

    Президент Литвы Даля Грибаускайте объяснила, что общего у прибалтийской республики и Южной Кореи, и при чем здесь НАТО.

  • Юрий Московский
    Проходной балл

    Эксперт по вопросам миграции прокомментировал Sputnik Молдова возможность введения в России новой – балльной - системы отбора мигрантов.

  • Здание парламента Республики Таджикистан, архивное фото
    Дорогу молодым!

    Лидеры Таджикистана помолодеют: в стране на пять лет снизили возраст для кандидатов в депутаты и президенты – и это не единственное изменение.

  • Прилавок с фруктами и овощами
    Фруктовое изобилие

    Замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин и представители Министерства внешней торговли обсудили увеличение поставок овощей и фруктов по "зеленому коридору"

  • Иллюстративное фото подземного железнодорожного тоннеля
    На такое дело не жалко!

    Примерную стоимость строительства тоннеля Таллинн-Хельсинки оценили в 20 миллиардов евро – премьер Эстонии объяснил, почему строить его все же надо.

  • Государственные флаги РЮО и РФ
    Все на выборы!

    ЦИК России решил открыть еще один дополнительный избирательный участок в Южной Осетии на выборах президента РФ и, возможно, не последний.

  • Бакинский бульвар
    Жаркая зима

    Чем грозит аномально теплая погода жителям азербайджанской столицы, рассказал корреспонденту Sputnik Азербайджан врач-терапевт.

  • Олимпиада молодых кулинаров
    Кулинарный фурор

    Кулинары из Армении произвели настоящий фурор в Индии на международной олимпиаде - о чем гостей с Кавказа попросил знаменитый шеф-повар?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Заснеженная аллея на Воробьевых горах во время снегопада
Раз в сто лет: Москву завалило снегом
Семь минут и простыня: производственная практика от мастера ателье
Семь минут - и простыня: "производственная практика" от мастера ателье
Происшествия в Абхазии в 2017 году
Тревожный вызов: МЧС Абхазии в 2017 году

Соцсети

Sputnikabkhazia