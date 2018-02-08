Участник третьего "Голоса" Илья Киреев выступит в Абхазии

Впервые Илья Киреев приехал с концертом в Абхазию в День всех влюбленных в 2016 году.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Участник третьего сезона телевизионного проекта "Голос" Илья Киреев выступит в Сухуме 23 февраля, об этом сообщил Sputnik сам певец.

"Я приеду со своей музыкальной программой, со своими песнями. Программа делится на две условные части, первая будет состоять из песен, которые я исполнял на Первом канале в шоу "Голос" и из моих авторских сольных композиций, которые известны "широкому слушателю в узких кругах", — пошутил он.

Певец признался, что любит Абхазию с тех пор, как впервые побывал в республике.

"Когда я был впервые в Абхазии, я был поражен природой, местными достопримечательностями. Взять одну "Брехаловку", она одна многого стоит. Мне очень нравятся мифы и легенды, связанные с Абхазией, меня, как творческого человека, это не может не трогать", — признался певец.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Томас Тхайцук, Астанда Ардзинба Звезда Голоса Илья Киреев рассказал о своем визите в Абхазию

Пребывание в Абхазии, по его словам, помогает зарядиться положительной энергией.

"Безусловно, это место, где есть определенная сила, поэтому для меня приезд в Абхазию, в Сухум – это, так скажем, мини-праздник. Впервые я побывал в Абхазии два года назад. Это был большой план по знакомству с местной публикой и первый блин не стал комом, он превратился в очень сытный и вкусный пирог", — подчеркнул Киреев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Илья Киреев в Абхазии

Наставником Ильи был джазовый музыкант Константин Купервейс.

"Он дал мне много уроков, где рассказал и дал вводные, чтобы почувствовать музыку, а не просто транслировать ее бездушно, а именно чувствовать музыку и показывать правильные стороны своей души", — добавил Киреев.

Певец уверен, что благодаря своему наставнику стал слушать много качественной музыки.

"Я стал слушать много качественной музыки, которая привносит в человека что-то хорошее и действительно глубинное. Конечно, на меня сильное впечатление произвел джаз, я много слушал такой музыки и привносил ее в свое творчество. Но надо отметить, что уже сейчас, по прошествии долгого времени, к этим ритмам я стал добавлять ту самую мелодию, которая близка нашему ментальному "уху", — говорит он.

Концерт российского певца Ильи Киреева состоится в ресторане "Ерцаху" 23 февраля в 20:00.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия оказывает информационную поддержку данному мероприятию.