Медведев официально исключил Мутко из оргкомитета ЧМ-2018

СУХУМ, 4 янв — Sputnik. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018" вице-премьера РФ Виталия Мутко, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

"Внести в состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия — 2018"… следующие изменения: указать новую должность члена наблюдательного совета Алексея Сорокина — председатель, генеральный директор автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия — 2018" (заместитель председателя наблюдательного совета) (по согласованию); исключить из состава наблюдательного совета Виталия Мутко", — говорится в документе.

Мутко ранее заявил, что председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года вместо него будет Сорокин, а сам он сосредоточится на работе в правительстве.