14:36 16 Января 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Амцабз стал обладателем ГРАН-ПРИ международной премии Art Open World

Абхазский ансамбль выступит на открытии Чемпионата мира FIFA-2018

© Фото: Предоставлено организаторами
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Отборочный конкурс исполнителей "Art open world" для открытия Чемпионата мира по футболу 2018 проходит в городах России – в Москве, Воронеже, Ростове.

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Ансамбль "Амцабз" выступит на открытии Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал руководитель танцевального коллектива Лаша Марыхуба.

"Где мы будем выступать, точное место нам еще не сказали, но все знают, что открытие 14 июня. Концертных площадок в этот день будет много, на какой именно мы будем выступать, пока не знаем", — сказал он.

По словам Марыхуба, возможность московскому ансамблю абхазского танца "Амцабз" выступить на открытии Чемпионата мира по футболу 2018 года представилась после победы на конкурсе Art open world, который проходил в российской столице.

Амцабз стал обладателем ГРАН-ПРИ международной премии Art Open World
© Фото: Предоставлено организаторами
"Амцабз" стал обладателем ГРАН-ПРИ международной премии Art Open World

"Мы выступали 13 января на гала-концерте и нам дали гран-при в номинации "народный танец", — отметил руководитель ансамбля Лаша Марыхуба. – В основной конкурсной программе мы представили два танца — девичий танец и горский танец показали мальчики. Оба танца лауреаты первой степени".

Как уточнил Марыхуба на конкурсе Art open world коллективы и исполнители из многих городов России демонстрировали свое мастерство в разных номинациях.

"Были дети, которые читали стихи, певцы, и те, кто играл на народных инструментах, отдельно цирковое искусство, и народные танцы, в котором наш "Амцабз" стал лучшим", — с гордостью заметил руководитель ансамбля.

Амцабз стал обладателем ГРАН-ПРИ международной премии Art Open World
© Фото: Предоставлено организаторами
"Амцабз" стал обладателем ГРАН-ПРИ международной премии Art Open World

Выпускник сухумского Культпросветучилища и московского ГИТИСа Лаша Марыхуба в 2012 году собрал детский фольклорный ансамбль "Амцабз". И уже 2015 год принес ансамблю "Амцабз" семь кубков московских фестивалей, абсолютное чемпионство на всех четырех этапах межрегионального фестиваля хореографического искусства "Гордость Москвы". Детский коллектив удостоился почетного звания "Член WADA" (World Artland Dance Alliance). А нынешний год уже принес коллективу победу на престижном международном конкурсе "Феерия танца".

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны.




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