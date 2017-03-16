СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Возгорание автомобиля кандидата в депутаты Батала Айба произошло в Сухуме, сообщил корреспонденту Sputnik прокурор Сухума Руслан Тыркба.
"Около 9 часов вечера сегодня произошло возгорание автомобиля одного из кандидатов в депутаты Парламента Абхазии Батала Айба. Автомобиль был припаркован вблизи штаба этого кандидата по улице Эшба. Причины возгорания на данный момент устанавливаются", — сказал прокурор Сухума Руслан Тыркба.
Прокуратура рассматривает две основные версии возгорания автомобиля Батала Айба – поджог и самовозгорание, добавил он.
"На данном этапе проводится осмотр места происшествия, изымаются все необходимые следы, которые впоследствии позволят однозначно прийти к выводу о самовозгорании или поджоге", — отметил Тыркба.
По его словам, с самим кандидатом следствие пока не переговорило, но с ним состоится беседа, сказал он.
Возгорание автомобиля произошло в моторном отсеке, сказал прокурор.
- Сгоревшая машина кандидата в депутаты Айба Батала© Sputnik / Томас Тхайцук
- Сгоревшая машина кандидата в депутаты Айба Батала© Sputnik / Томас Тхайцук
- Сгоревшая машина кандидата в депутаты Айба Батала© Sputnik / Томас Тхайцук
- Милиция на месте возгорания автомобиля кандидата в депутаты Айба Батала© Sputnik / Томас Тхайцук
- Милиция на месте происшествия, где возгорелась машина кандидата в депутаты Айба Батала© Sputnik / Томас Тхайцук