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Сгоревшая машина кандидата в депутата Айба Батала

Возгорание автомобиля кандидата в депутаты Батала Айба произошло в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
Происшествия
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Прокуратура рассматривает две основные версии возгорания автомобиля Батала Айба – поджог и самовозгорание.

СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Возгорание автомобиля кандидата в депутаты Батала Айба произошло в Сухуме, сообщил корреспонденту Sputnik прокурор Сухума Руслан Тыркба.

"Около 9 часов вечера сегодня произошло возгорание автомобиля одного из кандидатов в депутаты Парламента Абхазии Батала Айба. Автомобиль был припаркован вблизи штаба этого кандидата по улице Эшба. Причины возгорания на данный момент устанавливаются", — сказал прокурор Сухума Руслан Тыркба. 

Прокуратура рассматривает две основные версии возгорания автомобиля Батала Айба – поджог и самовозгорание, добавил он.

"На данном этапе проводится осмотр места происшествия, изымаются все необходимые следы, которые впоследствии позволят однозначно прийти к выводу о самовозгорании или поджоге", — отметил Тыркба.

По его словам, с самим кандидатом следствие пока не переговорило, но с ним состоится беседа, сказал он.

Возгорание автомобиля произошло в моторном отсеке, сказал прокурор.

  • Сгоревшая машина кандидата в депутаты Айба Батала
    Сгоревшая машина кандидата в депутаты Айба Батала
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Сгоревшая машина кандидата в депутаты Айба Батала
    Сгоревшая машина кандидата в депутаты Айба Батала
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Сгоревшая машина кандидата в депутаты Айба Батала
    Сгоревшая машина кандидата в депутаты Айба Батала
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Милиция на месте возгорания автомобиля кандидата в депутаты Айба Батала
    Милиция на месте возгорания автомобиля кандидата в депутаты Айба Батала
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Милиция на месте происшествия, где возгорелась машина кандидата в депутаты Айба Батала
    Милиция на месте происшествия, где возгорелась машина кандидата в депутаты Айба Батала
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сгоревшая машина кандидата в депутаты Айба Батала




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