СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Возгорание автомобиля кандидата в депутаты Батала Айба произошло в Сухуме, сообщил корреспонденту Sputnik прокурор Сухума Руслан Тыркба.

"Около 9 часов вечера сегодня произошло возгорание автомобиля одного из кандидатов в депутаты Парламента Абхазии Батала Айба. Автомобиль был припаркован вблизи штаба этого кандидата по улице Эшба. Причины возгорания на данный момент устанавливаются", — сказал прокурор Сухума Руслан Тыркба.

Прокуратура рассматривает две основные версии возгорания автомобиля Батала Айба – поджог и самовозгорание, добавил он.

"На данном этапе проводится осмотр места происшествия, изымаются все необходимые следы, которые впоследствии позволят однозначно прийти к выводу о самовозгорании или поджоге", — отметил Тыркба.

По его словам, с самим кандидатом следствие пока не переговорило, но с ним состоится беседа, сказал он.

Возгорание автомобиля произошло в моторном отсеке, сказал прокурор.

Сгоревшая машина кандидата в депутаты Айба Батала © Sputnik / Томас Тхайцук

Сгоревшая машина кандидата в депутаты Айба Батала © Sputnik / Томас Тхайцук

Сгоревшая машина кандидата в депутаты Айба Батала © Sputnik / Томас Тхайцук

Милиция на месте возгорания автомобиля кандидата в депутаты Айба Батала © Sputnik / Томас Тхайцук

Милиция на месте происшествия, где возгорелась машина кандидата в депутаты Айба Батала © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Сгоревшая машина кандидата в депутаты Айба Батала



