Стрельба в школе в США: один школьник погиб, трое ранены

По предварительным данным, у нападавшего было два пистолета, один из них во время нападения на школу заклинило, поэтому жертв могло быть больше.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Один школьник погиб и еще трое были серьезно ранены в ходе стрельбы в школе Freeman High School, находящейся в американском штате Вашингтон, сообщил Sputni Беларусь со ссылкой на офис шерифа округа Спокан.

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени, учебное заведение сразу закрыли. На место прибыли полиция, пожарные и сотрудники ФБР.

По информации шерифа, стрелявший задержан и находится под стражей. Пока о его личности ничего не сообщается. По предварительным данным, у нападавшего было два пистолета, один из них во время нападения на школу заклинило, поэтому жертв могло быть больше.

В результате стрельбы один ученик школы был убит, еще трое получили ранения и были доставлены в больницу.