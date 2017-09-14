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Школа, где произошла стрельба

Стрельба в школе в США: один школьник погиб, трое ранены

© AP Photo. Nick Geranios
Происшествия
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По предварительным данным, у нападавшего было два пистолета, один из них во время нападения на школу заклинило, поэтому жертв могло быть больше.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Один школьник погиб и еще трое были серьезно ранены в ходе стрельбы в школе Freeman High School, находящейся в американском штате Вашингтон, сообщил Sputni Беларусь со ссылкой на офис шерифа округа Спокан.

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени, учебное заведение сразу закрыли. На место прибыли полиция, пожарные и сотрудники ФБР.

По информации шерифа, стрелявший задержан и находится под стражей. Пока о его личности ничего не сообщается. По предварительным данным, у нападавшего было два пистолета, один из них во время нападения на школу заклинило, поэтому жертв могло быть больше.

В результате стрельбы один ученик школы был убит, еще трое получили ранения и были доставлены в больницу.




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