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Пострадавшие в крушении автобуса на Кубани – жители Нижнего Новгорода

CC0 / fsHH
Происшествия
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Автобус с паломниками следовал из Абхазии в Нижний Новгород, сообщила начальник-майор внутренней службы по Краснодарскому краю.

СУХУМ, 26 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Во время ДТП с автобусом, перевозившим паломников, погибли шесть человек, сообщает начальник-майор внутренней службы Мария Пирогова.

"В автобусе находились жители Нижнего Новгорода. Это автобус с паломниками. Он возвращался из Республики Абхазия в город Нижний Новгород. Есть шестеро погибших. Водитель и двое пассажиров автобуса скончались на месте ДТП, два пассажира скончались по пути в больницу и еще один пассажир умер уже в больнице", — прокомментировала начальник-майор внутренней службы по Краснодарскому краю Пирогова.

В больницы Краснодарского края госпитализировано 18 пострадавших.  Личности погибших и пострадавших установлены, но пока не разглашаются.

По словам Пироговой, водитель автобуса King Long — 39-летний житель Нижнего Новгорода — допустил столкновение с грузовиком MAN, после чего тот врезался в машину Toyota RAV4. По предварительной версии, причиной аварии могло стать то, что водитель уснул за рулем.

"Но пока это всего лишь предварительная версия", — уточнила начальник-майор внутренней службы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации дорожно-транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерти двух и более лиц".

Экскурсионный автобус, перевозивший паломников из Абхазии в Нижний Новгород, в ночь на вторник столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Горячеключевском районе Кубани. В результате ДТП шесть человек погибли, 18 госпитализированы в больницы Краснодара и Горячего Ключа. Несовершеннолетних детей среди пассажиров автобуса не было.




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