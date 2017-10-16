МЧС Абхазии не исключает, что в горах найдено тело туриста Лихачева

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Тело неизвестного мужчины, предположительно пропавшего в июле 2017 года российского туриста Андрея Лихачева, обнаружено в Верхнем Келасуре, сообщил корреспонденту Sputnik министр ЧС Абхазии Лев Квициния в понедельник 16 октября.

© Sputnik. Сергей Мамонтов МЧС Абхазии приостановило поиски пропавшего в горах российского туриста

"Обнаженное тело в одних ботинках нашли в Верхнем Келасуре. Об этом сообщили вчера, и наши сотрудники выехали на место, сейчас они только оттуда возвращаются, но пока находятся вне зоны действия сети. Утверждать, чье конкретно тело там было обнаружено, и назвать причину гибели пока мы не можем, но есть подозрение, что это тело Андрея Лихачева", — рассказал Квициния.

По словам министра, тело было найдено случайным прохожим, который почувствовал неприятный запах. Квициния добавил, что место это глухое, и туда можно добраться только пешком. До ближайшей дороги около четырех километров.

Российский турист Андрей Лихачев приехал в Абхазию 9 июля. Он планировал совершить горный поход через Псху, Черную воду, перевал Кулямба и далее в село Цабал. Длина маршрута, по которому собирался пройти Лихачев, составляет около 150 километров. МЧС республики начало поиски российского туриста 26 июля.



