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МЧС Абхазии не исключает, что в горах найдено тело туриста Лихачева

© Sputnik / Томас Тхайцук
Происшествия
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Российский турист, пропавший в горах Абхазии (16)
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Тело неизвестного мужчины было обнаружено в четырех километрах от дороги Верхнего Келасура, рассказал Sputnik министр ЧС Абхазии Лев Квициния.

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Тело неизвестного мужчины, предположительно пропавшего в июле 2017 года российского туриста Андрея Лихачева, обнаружено в Верхнем Келасуре, сообщил корреспонденту Sputnik министр ЧС Абхазии Лев Квициния в понедельник 16 октября.

Страны мира. Республика Абхазия
© Sputnik. Сергей Мамонтов
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"Обнаженное тело в одних ботинках нашли в Верхнем Келасуре. Об этом сообщили вчера, и наши сотрудники выехали на место, сейчас они только оттуда возвращаются, но пока находятся вне зоны действия сети. Утверждать, чье конкретно тело там было обнаружено, и назвать причину гибели пока мы не можем, но есть подозрение, что это тело Андрея Лихачева", — рассказал Квициния.

По словам министра, тело было найдено случайным прохожим, который почувствовал неприятный запах. Квициния добавил, что место это глухое, и туда можно добраться только пешком. До ближайшей дороги около четырех километров. 

Российский турист Андрей Лихачев приехал в Абхазию 9 июля. Он планировал совершить горный поход через Псху, Черную воду, перевал Кулямба и далее в село Цабал. Длина маршрута, по которому собирался пройти Лихачев, составляет около 150 километров. МЧС республики начало поиски российского туриста 26 июля.


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Российский турист, пропавший в горах Абхазии (16)



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